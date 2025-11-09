प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर के घर से 2 करोड़ नकद और एक करोड़ के मादक पदार्थ बरामद

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर राजेश मिश्र के घर छापेमारी में 2 करोड़ से अधिक नकद रुपये और एक करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद किया है। करीब 22 घंटे की गिनती के बाद पुलिस ने तस्कर के परिवार पर भी कार्रवाई की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मानिकपुर पुलिस ने तस्कर के घर की थी छापेमारी पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने यह जानकारी रविवार दोपहर प्रेस वार्ता में दी। मानिकपुर पुलिस ने शनिवार की सुबह करीब आठ बजे तस्कर के घर पर छापा मारा था। रुपये और मादक पदार्थ देखकर पुलिस ने गिनती शुरू कराई। दो मशीनों की मदद से रकम की रविवार सुबह छह बजे तक गिनी गई।

तस्कर की पत्नी, बेटे-बेटी व दो अन्य हिरासत में पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर ने बताया कि नकदी और मादक पदार्थ मिलाकर करीब 3 करोड़ की बरामदगी की हुई है। राजेश की पत्नी रीना देवी, उसके बेटे विनायक और बेटी कोमल के साथ परिवार के ही यश कुमार और अजीत को उसके घर से पकड़ा गया है। यह सब इस नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। यह रुपये मादक पदार्थ की बिक्री में मिले थे। कुर्की की कार्रवाई हो जाने से घर में नकदी रखी जाने लगी थी। बैंक में जमा नहीं किया जा रहा था।