    प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर के घर से 2 करोड़ नकद और एक करोड़ के मादक पदार्थ बरामद

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:24 PM (IST)

    प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर राजेश मिश्र के घर पर छापा मारकर 2 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 1 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ बरामद किए। पुलिस पड़ोसी के अभिलेखों के गलत इस्तेमाल की जांच के लिए गई थी। कुंडा सीओ की मौजूदगी में मानिकपुर पुलिस ने दो मशीनों से 22 घंटे में नोटों की गिनती की। तस्कर की पत्नी और बच्चों समेत पांच लोग हिरासत में लिए गए हैं।

    प्रतापगढ़ में तस्कर के घर में छापेमारी के बाद पकड़े गए लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक व अन्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर राजेश मिश्र के घर छापेमारी में 2 करोड़ से अधिक नकद रुपये और एक करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद किया है। करीब 22 घंटे की गिनती के बाद पुलिस ने तस्कर के परिवार पर भी कार्रवाई की है।

    मानिकपुर पुलिस ने तस्कर के घर की थी छापेमारी

    पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने यह जानकारी रविवार दोपहर प्रेस वार्ता में दी। मानिकपुर पुलिस ने शनिवार की सुबह करीब आठ बजे तस्कर के घर पर छापा मारा था। रुपये और मादक पदार्थ देखकर पुलिस ने गिनती शुरू कराई। दो मशीनों की मदद से रकम की रविवार सुबह छह बजे तक गिनी गई।

    तस्कर की पत्नी, बेटे-बेटी व दो अन्य हिरासत में 

    पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर ने बताया कि नकदी और मादक पदार्थ मिलाकर करीब 3 करोड़ की बरामदगी की हुई है। राजेश की पत्नी रीना देवी, उसके बेटे विनायक और बेटी कोमल के साथ परिवार के ही यश कुमार और अजीत को उसके घर से पकड़ा गया है। यह सब इस नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। यह रुपये मादक पदार्थ की बिक्री में मिले थे। कुर्की की कार्रवाई हो जाने से घर में नकदी रखी जाने लगी थी। बैंक में जमा नहीं किया जा रहा था।

    ऐसे खुला पूरा मामला

    पड़ाेसी राजेंद्र कुमार के अभिलेखों को गलत ढंग से तस्कर की जमानत में इस्तेमाल किए जाने के केस की जांच में शनिवार सुबह पहुंची पुलिस लाखों की नकदी, गांजा व स्मैक देख दंग रह गई थी। पूरी रात मशीनों की मदद से रुपये गिने जाते रहे। मुंदीपुर मानिकपुर के शातिर राजेश मिश्रा पर गांजा, स्मैक तस्करी समेत 14 केस दर्ज हैं। गैंग्स्टर भी लगा है। वह इन दिनों जेल में बंद है। उसकी पत्नी रीना भी जेल भेजी गई थी, जो 15 दिन पहले जमानत पर छूटी है। इस पर भी छह केस हैं। अभी कुछ और लोग हैं, जो पकड़े जाएंगे।

