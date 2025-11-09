Language
    प्रतापगढ़ में 20 घंटे बाद नोटों की गिनती पूरी, मादक पदार्थों के तस्कर राजेश मिश्र की पत्नी समेत परिवार पुलिस हिरासत में

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ तस्कर राजेश मिश्रा के घर पुलिस ने छापेमारी कर लाखों की नकदी और नशीले पदार्थ बरामद किए। तस्कर की पत्नी रीना देवी, बेटा विनायक, बेटी कोमल और यश कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नोटों की गिनती 20 घंटे तक चली। राजेश मिश्रा पर 14 और उसकी पत्नी पर 6 मामले दर्ज हैं। पुलिस तस्कर के रैकेट की जांच कर रही है।

    मादक पदार्थ के तस्कर राजेश मिश्रा के घर छानबीन करते कुंडा सीओ अमरनाथ गुप्ता। सौ. इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिले के कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर राजेश मिश्र के घर छापेमारी में पुलिस ने लाखों की नकदी व नशीले पदार्थ की बरामदगी की है। इस पूरे घटनाक्रम पर लोगों की टकटकी लगी है। नोटों की गिनती का काम करीब 20 घंटे में पूरा हो पाया। रकम कितनी मिली है, यह  अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

    सीओ कुंडा संग मानिकपुर पुलिस की कार्रवाई 

    पुलिस ने तस्कर के परिवार पर भी कार्रवाई की है। मानिकपुर पुलिस रविवार सुबह सीओ कुंडा की देखरेख में राजेश की पत्नी रीना देवी, उसके बेटे विनायक और बेटी कोमल के साथ परिवार के ही यश कुमार को उसके घर से लेकर रवाना हो गई।

    इस मामले में तस्कर के घर पहुंची थी पुलिस 

    पड़ाेसी के अभिलेखों को गलत ढंग से अपनी जमानत में इस्तेमाल किए जाने के केस की जांच में शनिवार सुबह पहुंची पुलिस लाखों की नकदी, गांजा व स्मैक देख दंग रह गई थी। पूरी रात मशीनों की मदद से रुपये गिने जाते रहे।

    राजेश पर 14 तो पत्नी पर छह केस 

    मुंदीपुर मानिकपुर के शातिर राजेश मिश्रा पर गांजा, स्मैक तस्करी समेत 14 केस दर्ज हैं। गैंग्स्टर भी लगा है। वह इन दिनों जेल में बंद है। उसकी पत्नी रीना भी जेल भेजी गई थी, जो 15 दिन पहले जमानत पर छूटी है। इस पर भी छह केस हैं।

    तस्कर के रैकेट को खंगाल रही पुलिस 

    पति के जेल में होने या फरारी के दौरान पत्नी व बेटे उसके काले धंधे का संचालन करते थे। राजफाश होने के बाद अब पुलिस यह पता लगा रही है कि इतनी नकदी इसने कहां से कमाई। एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय का कहना है कि तस्कर के रैकेट को खंगाला जा रहा है। अभी कुछ और लोग हैं, जो पकड़े जाएंगे।

