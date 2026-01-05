प्रयागराज में पेयजल समस्या से मिलेगी निजात...बदलेंगी नलकूपों की पुरानी मोटरें, डेढ़ लाख की आबादी को मिलेगा साफ पानी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गर्मी में पानी की खपत बढ़ जाती है। दबाव बढ़ते ही नलकूप भी जवाब देने लगते हैं। कहीं लो प्रेशर तो कहीं दूषित जलापूर्ति की समस्या पैदा हो जाती है। पुराने नलकूपों की मोटरें भी आए दिन बिगड़ी रहती हैं।

इसके चलते शहर की एक बड़ी आबादी को परेशानी उठानी पड़ती है। नए साल में लोगों को पेयजल किल्लत का सामना न करना पड़े, इसको लेकर जलकल विभाग ने योजना बनाई है। शहर के करीब 150 नलकूपों की मोटरें जो 20 साल पुरानी हो गई हैं को बदल दिया जाएगा। ऐसा होने पर करीब डेढ़ लाख की आबादी को बड़ी राहत मिलेगी।

शहर में बेहतर जलापूर्ति के लिए 664 नलकूप लगाए गए हैं। इसमें से लगभग 150 नलकूप 20 वर्ष पहले लगाए गए हैं। गर्मी के दिनों में अक्सर इन नलकूपों की मोटरें खराब हो जाती हैं। इनकी मरम्मत में कई-कई दिन लग जाते हैं। इस दौरान लोगों को पेयजल के लिए दर-दर भटकना पड़ता है।

कई बार लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं। समस्या को दूर करने के लिए जलकल विभाग ने तैयारी कर ली है। ऐसे सभी नलकूपों की मोटरें बदली जाएंगी जो 20 वर्ष पुराने हो चुके हैं। मोटरों को बदलने की प्रक्रिया तीन चक्रों में पूरी होगी।

जनवरी में नलकूपों की सूची बनने के बाद फरवरी से बदलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान शहर के तमाम पार्षदों से उनकी राय भी ली जाएगी। जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय शिवम मिश्र ने बताया कि नलकूपों की पुरानी मोटर को बदलने की प्रक्रिया फरवरी में शुरू हो जाएगी।