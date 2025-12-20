SIR in Prayagraj : एएसडी वोटर्स की सूची से हटाए जा रहे शिफ्टेड वोटर, ऐसे मतदाताओं को लापता की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in Prayagraj मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत तैयार हुई एएसडी वोटर्स की सूची को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त मनीष गर्ग के निर्देश पर एएसडी वोटर्स की सूची से शिफ्टेड वोटर हटाए जा रहे हैं। निर्देश हैं कि शिफ्टेड वोटर को कत्तई लापता की श्रेणी में न डाला जाए। एएसडी मतदाता का सही कैटेगराइजेशन व सूची की विसंगतियां दूर करने के लिए अभियान शुरू हुआ है।

एएसडी वोटर्स के पुन: सत्यापन पर जोर SIR in Prayagraj मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के अंतिम चरण में अब एएसडी वोटर्स के पुन: सत्यापन पर जोर है। जिले में 11 लाख 76 हजार एएसडी (अबसेंट, शिफ्टेड, डेड व डुप्लीकेट) वोटर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग साढ़े पांच लाख एएसडी वोटर्स हैं।

बीएलओ की सहायता को लेखपाव व सचिव भी SIR in Prayagraj प्रयागराज शहर में एएसडी वोटर्स के पुन: सत्यापन के लिए तीन एडीएम, तीन एसडीएम, छह तहसीलदार के साथ ही जिला स्तरीय 15 अधिकारियों को लगाया गया है। इसके साथ ही हर बीएलओ की सहायता के लिए लेखपालों, सचिवों को भी लगा दिया गया है। अन्य विभागों के कर्मचारियों को इसमें लगाया गया है।