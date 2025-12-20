Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in Prayagraj : एएसडी वोटर्स की सूची से हटाए जा रहे शिफ्टेड वोटर, ऐसे मतदाताओं को लापता की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    SIR in Prayagraj प्रयागराज में, मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत एएसडी वोटर्स की सूची से शिफ्टेड वोटर्स को हटाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ...और पढ़ें

    Hero Image

    SIR in Prayagraj प्रयागराज में वोटर लिस्ट में एएसडी वोटर्स का पुन सत्यापन हो रहा है, शिफ्टेड मतदाता हटेंगे।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in Prayagraj मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत तैयार हुई एएसडी वोटर्स की सूची को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त मनीष गर्ग के निर्देश पर एएसडी वोटर्स की सूची से शिफ्टेड वोटर हटाए जा रहे हैं। निर्देश हैं कि शिफ्टेड वोटर को कत्तई लापता की श्रेणी में न डाला जाए। एएसडी मतदाता का सही कैटेगराइजेशन व सूची की विसंगतियां दूर करने के लिए अभियान शुरू हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एएसडी वोटर्स के पुन: सत्यापन पर जोर

    SIR in Prayagraj मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के अंतिम चरण में अब एएसडी वोटर्स के पुन: सत्यापन पर जोर है। जिले में 11 लाख 76 हजार एएसडी (अबसेंट, शिफ्टेड, डेड व डुप्लीकेट) वोटर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग साढ़े पांच लाख एएसडी वोटर्स हैं।

    बीएलओ की सहायता को लेखपाव व सचिव भी 

    SIR in Prayagraj प्रयागराज शहर में एएसडी वोटर्स के पुन: सत्यापन के लिए तीन एडीएम, तीन एसडीएम, छह तहसीलदार के साथ ही जिला स्तरीय 15 अधिकारियों को लगाया गया है। इसके साथ ही हर बीएलओ की सहायता के लिए लेखपालों, सचिवों को भी लगा दिया गया है। अन्य विभागों के कर्मचारियों को इसमें लगाया गया है।

    जिले की 1540 पंचायतों में दो लाख वोटर डुप्लीकेट मिले

    जनपद में चिन्हित किए गए लगभग साढ़े छह लाख डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है। इसमें तकरीबन दो लाख मतदाता ही डुप्लीकेट मिले, जबकि साढ़े चार लाख मतदाता वैध पाए गए हैं। पंचायत चुनावों के लिए अलग से मतदाता सूची तैयार कराई जा रही है। यह कार्य उप्र राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कराया जा रहा है। इसमें सबसे पहले डुप्लीकेट वोटर्स के सत्यापन का कार्य कराया गया है। जिले के पंचायत चुनाव 2021 के मुताबिक 34 लाख मतदाता थे, जिनमें साढ़े छह लाख डुप्लीकेट चिन्हित किए गए थे। सत्यापन का कार्य के लिए सोशल लिंक का प्रयोग हुआ। सत्यापित सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को होगा।

    यह भी पढ़ें- New Delhi-Prayagraj Train Running Status : ट्रेनों का 'डे प्लान' धराशायी, सुबह की ट्रेनें दोपहर में पहुंच रहीं प्रयागराज

    यह भी पढ़ें- उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ की बहुप्रतीक्षित डिवीजनल काउंसिल बैठक प्रयागराज में शुरू, आठवें वेतन आयोग पर जोर