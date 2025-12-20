उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ की बहुप्रतीक्षित डिवीजनल काउंसिल बैठक प्रयागराज में शुरू, आठवें वेतन आयोग पर जोर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ (NCRES) की बहुप्रतीक्षित डिवीजनल काउंसिल बैठक शनिवार को डीआरएम कार्यालय सभागार में शुरू हो गई है। मंडल मंत्री चंदन कुमार के नेतृत्व में आयोजित बैठक में प्रयागराज मंडल की सभी शाखाओं के पदाधिकारी एकजुट हुए हैं।

बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु आठवें वेतन आयोग का गठन और रेलकर्मियों की कार्य अवधि के घंटों को तय करना है। कुल 27 ज्वलंत मुद्दों पर बहस और प्रस्ताव की प्रक्रिया जारी है। बैठक के दौरान रेलकर्मियों ने न केवल अपनी मांगों को मजबूती से रखा, बल्कि पैदल रैली निकालकर अपनी एकता का शक्ति प्रदर्शन भी किया।