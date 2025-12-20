Language
    उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ की बहुप्रतीक्षित डिवीजनल काउंसिल बैठक प्रयागराज में शुरू, आठवें वेतन आयोग पर जोर

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ की बहुप्रतीक्षित डिवीजनल काउंसिल बैठक प्रयागराज में शुरू हो गई है। मंडल मंत्री चंदन कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक ...और पढ़ें

    प्रयागराज के डीआरएम कार्यालय सभागार में आयोजित एनसीआरईएस की डिवीजनल काउंसिल बैठक में मौजूद पदाधिकारी। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ (NCRES) की बहुप्रतीक्षित डिवीजनल काउंसिल बैठक शनिवार को डीआरएम कार्यालय सभागार में शुरू हो गई है। मंडल मंत्री चंदन कुमार के नेतृत्व में आयोजित बैठक में प्रयागराज मंडल की सभी शाखाओं के पदाधिकारी एकजुट हुए हैं।

    बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है?

    बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु आठवें वेतन आयोग का गठन और रेलकर्मियों की कार्य अवधि के घंटों को तय करना है। कुल 27 ज्वलंत मुद्दों पर बहस और प्रस्ताव की प्रक्रिया जारी है। बैठक के दौरान रेलकर्मियों ने न केवल अपनी मांगों को मजबूती से रखा, बल्कि पैदल रैली निकालकर अपनी एकता का शक्ति प्रदर्शन भी किया।

    मंडल मंत्री बोले- रेलकर्मियों के हितों की रक्षा संघ प्रतिबद्ध 

    इस संबंध में मंडल मंत्री चंदन कुमार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ संघ पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बैठक में शामिल  प्रस्तावों के जरिए भविष्य की रणनीति तय की जाएगी।

