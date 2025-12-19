Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Teacher Eligibility Test : टीईटी पर चार दिन में निर्णय, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का होगा परीक्षण

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:09 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि लंबित भर्तियां प्राथमिकता से पूरी की जाएंगी। ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज में शुक्रवार को पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डाॅ. प्रशांत कुमार। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। पुलिस महानिदेशक रह चुके डाॅ. प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि 29-30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आयोजन पर मंगलवार को आयोग की बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि एडेड महाविद्यालयों की 910 पदों के लिए कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगने के कारण पहले इसका परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष की प्राथमिकता आयोग की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर लंबित परीक्षाओं को सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शी तरीके से पहले पूर्ण कराना है।

    आयोग के चौथे और पूर्णकालिक के रूप में दूसरे अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने शुक्रवार को कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यवाहक अध्यक्ष रामसुचित ने पदभार ग्रहण कराया। पत्रकारों से बातचीत में नए अध्यक्ष ने प्राथमिकताएं बताईं।

    कहा कि प्रतियोगियों के हित में परीक्षाएं पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएंगी, ताकि मेरिट के आधार पर चयन हो। वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) एवं प्रवक्ता संवर्ग की 4163 पदों की लंबित भर्ती को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर बैकलाग खत्म किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि 16-17 अप्रैल को कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगे हैं। ऐसे में इस परीक्षा और इसके घोषित परिणाम का पहले परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर साक्षात्कार के आयोजन पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग की तात्कालिक समस्याओं का समाधान शासन स्तर पर वार्ता कर कराया जाएगा।