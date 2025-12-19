Teacher Eligibility Test : टीईटी पर चार दिन में निर्णय, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का होगा परीक्षण

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। पुलिस महानिदेशक रह चुके डाॅ. प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि 29-30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आयोजन पर मंगलवार को आयोग की बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एडेड महाविद्यालयों की 910 पदों के लिए कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगने के कारण पहले इसका परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष की प्राथमिकता आयोग की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर लंबित परीक्षाओं को सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शी तरीके से पहले पूर्ण कराना है।

आयोग के चौथे और पूर्णकालिक के रूप में दूसरे अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने शुक्रवार को कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यवाहक अध्यक्ष रामसुचित ने पदभार ग्रहण कराया। पत्रकारों से बातचीत में नए अध्यक्ष ने प्राथमिकताएं बताईं। कहा कि प्रतियोगियों के हित में परीक्षाएं पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएंगी, ताकि मेरिट के आधार पर चयन हो। वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) एवं प्रवक्ता संवर्ग की 4163 पदों की लंबित भर्ती को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर बैकलाग खत्म किया जाएगा।