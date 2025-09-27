UP बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी की कोशिश, साइबर अपराधियों की साजिश देखकर अधिकारी भी हैरान

प्रयागराज में साइबर अपराधियों ने यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर छात्रों और अभिभावकों को ठगने की कोशिश की। वेबसाइट पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की तस्वीरें भी लगाई गई थीं। यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फर्जी वेबसाइट को बंद कराने और अपराधियों का पता लगाने में जुटी है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। साइबर अपराधियों ने अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की फर्जी वेबसाइट बना डाली और उसके जरिए छात्रों, अभिभावको से ठगी का प्रयास किया। फर्जी वेबसाइट पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की फोटो भी लगाई गई है।

इसका पता चलने पर यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन सत्येन्द्र सिंह ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी, जिसके आधार पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन सत्येन्द्र कुमार सिंह का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in है। हाल ही में पता चला कि कतिपय अवांछित तत्वों/व्यक्तियों द्वारा फर्जी वेबसाइट www.upmsp-edu.in, www.upmsponline.in एवं www.upmsp.in.net चलाई जा रही हैं।

उस पर मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की फोटो भी लगाई गई है। फर्जी वेबसाइट संचालित करने के इस अपराधित कृत्य से जहाँ आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वहीं विद्यार्थियों, अभिभावकों को अनुचित भुगतान के माध्यम से ठगने की कोशिश हो सकती।