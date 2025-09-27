Language
    UP बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी की कोशिश, साइबर अपराधियों की साजिश देखकर अधिकारी भी हैरान

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:19 AM (IST)

    प्रयागराज में साइबर अपराधियों ने यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर छात्रों और अभिभावकों को ठगने की कोशिश की। वेबसाइट पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की तस्वीरें भी लगाई गई थीं। यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फर्जी वेबसाइट को बंद कराने और अपराधियों का पता लगाने में जुटी है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। साइबर अपराधियों ने अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की फर्जी वेबसाइट बना डाली और उसके जरिए छात्रों, अभिभावको से ठगी का प्रयास किया। फर्जी वेबसाइट पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की फोटो भी लगाई गई है।

    इसका पता चलने पर यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन सत्येन्द्र सिंह ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी, जिसके आधार पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

    यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन सत्येन्द्र कुमार सिंह का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in है। हाल ही में पता चला कि कतिपय अवांछित तत्वों/व्यक्तियों द्वारा फर्जी वेबसाइट www.upmsp-edu.in, www.upmsponline.in एवं www.upmsp.in.net चलाई जा रही हैं।

    उस पर मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की फोटो भी लगाई गई है। फर्जी वेबसाइट संचालित करने के इस अपराधित कृत्य से जहाँ आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वहीं विद्यार्थियों, अभिभावकों को अनुचित भुगतान के माध्यम से ठगने की कोशिश हो सकती।

    यह भी पढ़ें- UP Board Exam 2026: छात्रों को राहत, यूपी बोर्ड ने बढ़ाई संस्थागत परीक्षार्थियों की आवेदन तिथि

    फर्जी वेबसाइट संचालन का पता चलने पर अपर सचिव ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर पुलिस डाटा विश्लेषण के आधार पर साइबर अपराधियों का पता लगाते हुए फर्जी वेबसाइट को टेक डाउन करवा रही है।

    हालांकि इस घटना से पहले भी शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी। फिलहाल साइबर थाना प्रभारी अनिल कुमार का कहना है कि केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है।