शृंगवेरपुर में सड़क हादसे में डायल 112 के मुख्य आरक्षी की मौत, फतेहपुर में तैनात थे, घर आते समय हुई दुर्घटना
प्रयागराज के शृंगवेरपुर में एक सड़क दुर्घटना में डायल 112 के मुख्य आरक्षी रमेश सिंह की मृत्यु हो गई। रमेश सिंह फतेहपुर में तैनात थे और छुट्टी पर बाइक से अपने घर शांतिपुर कालोनी आ रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।
संसू, जागरण, शृंगवेरपुर (प्रयागराज)। शुक्रवार की देर रात सड़क हादसे में पुलिस विभाग में डायल 112 में तैनात मुख्य आरक्षी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह फतेहपुर में तैनात थे। शांतिपुर कालोनी स्थित अपने घर आ रहे थे।
मुख्य आरक्षी रमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय नित्यानंद सिंह निवासी सेक्टर ई शांतिपुरम निवासी थे। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में मुख्य आरक्षी के पद पर डायल 112 थाना औंग जनपद फतेहपुर में तैनात थे। अवकाश पर बाइक से घर आ रहे थे।
शृंगवेरपुर के सामने नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। दुर्घटना की सूचना मिलते ही शृंगवेरपुर पुलिस चौकी प्रभारी अनुराग शर्मा मौके पर पहुंचकर तत्काल एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंडिहार भेजा। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज शुरू किया लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई।
मुख्य आरक्षी की मौत की खबर मिलते ही स्वजन बिलखते हुए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि रमेश सिंह मिलनसार व कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी थे। उनकी अकस्मात मौत से परिवार गहरे दुख में डूब गया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।
