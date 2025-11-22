शृंगवेरपुर में सड़क हादसे में डायल 112 के मुख्य आरक्षी की मौत, फतेहपुर में तैनात थे, घर आते समय हुई दुर्घटना

संसू, जागरण, शृंगवेरपुर (प्रयागराज)। शुक्रवार की देर रात सड़क हादसे में पुलिस विभाग में डायल 112 में तैनात मुख्य आरक्षी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह फतेहपुर में तैनात थे। शांतिपुर कालोनी स्थित अपने घर आ रहे थे।

मुख्य आरक्षी रमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय नित्यानंद सिंह निवासी सेक्टर ई शांतिपुरम निवासी थे। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में मुख्य आरक्षी के पद पर डायल 112 थाना औंग जनपद फतेहपुर में तैनात थे। अवकाश पर बाइक से घर आ रहे थे।

शृंगवेरपुर के सामने नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। दुर्घटना की सूचना मिलते ही शृंगवेरपुर पुलिस चौकी प्रभारी अनुराग शर्मा मौके पर पहुंचकर तत्काल एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंडिहार भेजा। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज शुरू किया लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई।