Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज को पहली बार मिली AI की अखिल भारतीय अंतर- क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी, कल से होंगे मैच

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    प्रयागराज को पहली बार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अखिल भारतीय अंतर-क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। 16 से 19 दिसंबर तक म्योहाल स् ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रयागराज में पहली बार राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता म्योहाल स्पोर्ट्स कांपलेक्स में करेगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की प्रतिष्ठित अखिल भारतीय अंतर-क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता इस बार प्रयागराज शहर को सौंपी गई है। यह पहला अवसर है जब प्रयागराज को इस राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 19 दिसंबर 2025 तक म्योहाल स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में किया जाएगा। एएआइ के कर्मचारियों के बीच खेल भावना को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर से एएआई के छह जोनों की टीमें भाग लेंगी।

    एएआइ ने अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को छह जोनों में विभाजित किया है, और प्रत्येक जोन से मजबूत टीमों का प्रतिनिधित्व होगा। उत्तरी क्षेत्र की टीम में दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख हवाईअड्डों के खिलाड़ी शामिल होंगे। दक्षिणी क्षेत्र से चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोयंबटूर के प्रतिभाशाली शटलर मैदान में उतरेंगे।

    पूर्वी क्षेत्र की जिम्मेदारी कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, रांची, गुवाहाटी और अगरतला के खिलाड़ी संभालेंगे, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, गोवा, जयपुर और नागपुर के खिलाड़ी अपनी धाक जमाएंगे।

    उत्तर-पूर्वी क्षेत्र मुख्य रूप से गुवाहाटी केंद्रित रहेगा, जिसमें इम्फाल, डिब्रूगढ़, अगरतला और जोरहाट जैसे स्थानों के खिलाड़ी शामिल होंगे। मध्य क्षेत्र की टीम में भोपाल, रायपुर, इलाहाबाद (प्रयागराज), उदयपुर और इंदौर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रत्येक जोन से 11 सदस्यीय टीम आएगी, जिसमें पांच पुरुष खिलाड़ी, पांच महिला खिलाड़ी और एक मैनेजर शामिल होगा। इस तरह कुल छह टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें पुरुष एकल, महिला एकल, युगल और मिश्रित युगल जैसी विभिन्न श्रेणियों में मैच खेले जाएंगे।

    प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 16 दिसंबर को होगा। सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज (सीएटीसी), बमरौली के कार्यपालक निदेशक एवं प्रधानाचार्य वेंकटेश्वर एल उद्घाटन करेंगे। उसी दिन से ग्रुप लीग मैच शुरू हो जाएंगे, जो रोमांचक मुकाबलों की शुरुआत करेंगे। लीग आधारित प्रारूप में टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी, और शीर्ष टीमें नाकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। फाइनल मुकाबला 19 दिसंबर को होगा, जहां चैंपियन टीम का फैसला होगा।

    खेल संवर्धन बोर्ड, नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज (सीएटीसी), बमरौली, प्रयागराज के सचिव दल बहादुर सिंह ने बताया कि प्रयागराज को पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी मिलना शहर के लिए गर्व की बात है। "तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी टीमें प्रयागराज पहुंच गई हैं। सोमवार देर शाम तक फिक्सचर तैयार हो जाएगा, जिसमें तय होगा कि किस जोन का मुकाबला किससे होगा। मंगलवार से मैच शुरू हो जाएंगे," उन्होंने कहा। म्योहाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह सजाया-संवारा गया है, और उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें।

    एएआइ द्वारा आयोजित इस तरह की अंतर-क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं न केवल कर्मचारियों के बीच खेलों को प्रोत्साहन देती हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को उजागर करने का माध्यम भी बनती हैं। प्रयागराज, जो संगम नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, अब बैडमिंटन के शौकीनों के लिए एक नया केंद्र बनेगा। स्थानीय खेल प्रेमी इस आयोजन को देखने के लिए उत्साहित हैं, और उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट शहर में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

    यह भी पढ़ें- UPSC दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, कुछ को हिरासत में लिया; इन मांगों को लेकर डटे हैं स्टूडेंट्स?

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज मंडल में 'फलों के राजा' के निर्यात को बढ़ावा देंगी रंगीन आम की प्रजातियां, नौ प्रकार के नजर आएंगे