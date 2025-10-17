प्रयागराज में दीपावली के बाद इलेक्ट्रिक बाइक से करें सफर, शुरू में 5 स्थानों पर सुविधा, पैडल वाली साइकिल हटेगी
प्रयागराज में दीपावली के बाद इलेक्ट्रिक बाइक से सफर आसान होगा। पब्लिक बाइक शेयरिंग स्टेशन पर पैडल वाली साइकिल की जगह अब इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। शुरुआत में शहर के पांच प्रमुख स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। चार्टेड बाइक प्राइवेट लिमिटेड ने 25 इलेक्ट्रिक बाइक मंगाई हैं और अगले 2-3 महीनों में 40 और बाइकें मंगाई जाएंगी। एक स्टेशन पर पांच बाइक रखी जाएंगी। इस सुविधा के लिए पंजीकरण शुल्क लगभग 500 रुपये होगा।
जागरण संवाददाता,प्रयागराज। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई पब्लिक बाइक शेयरिंग की सुविधा को अब और हाईटेक किया जाएगा। पब्लिक बाइक शेयरिंग स्टेशनों पर पैडल वाली साइकिल के स्थान पर इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध कराई जाएगी।
2-3 माह में 40 बाइक और मंगाई जाएगी
चार्टेड बाइक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 25 इलेक्ट्रिक बाइक प्रयागराज में मंगा ली गई है। दो से तीन माह के भीतर 40 बाइक और मंगाई जाएगी। पब्लिक बाइक शेयरिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक बाइक की सुविधा मिलने से लोगों का सफर तो सुहाना होगा ही,कम समय में लंबी दूरी भी तय हो जाएगी। दीपावली के बाद शहर के लोगों को यह सुविधा मिलने लगेगी।
1 स्टेशन पर 5 बाइक रखी जाएंगी
पब्लिक बाइक शेयरिंग स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाने वाली एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 70 हजार रुपये है। पांच इलेक्ट्रिक बाइक एक स्टेशन पर रखी जाएगी। प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बाइक की सुविधा एक माह के भीतर लोगों को मिलने लगेगी।
500 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा
इलेक्ट्रिक बाइक की सुविधा लेने के लिए लगभग 500 रुपये पंजीकरण शुल्क खर्च करना पड़ेगा। सूत्रों की मानें तो शुरुआत के 30 मिनट में 10 रुपये, इससे अधिक चलने पर प्रति एक मिनट पर एक रुपये और जुड़ेगा। एक सप्ताह का पास बनवाने पर 400 रुपये। एक महीने का पास बनवाने पर 1500 रुपये।
पब्लिक बाइक शेयरिंग के होंगे 70 स्टेशन
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पब्लिक बाइक शेयरिंग की सुविधा के लिए आठ करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। 70 स्टेशन बनाए गए हैं। सभी स्टेशनों पर शुरुआत में पांच इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध कराई जाएगी।
एक बार के चार्ज में कितने किमी चलेगी ई-बाइक
बिना पैडल के बैटरी से यह ई-बाइक 40 किमी तक जा सकती है और साथ में पैडल भी बीच-बीच में मारेंगे तो इसकी रेंज 60 किमी तक बढ़ जाएगी। एक बाइक की कीमत 70 हजार रुपये है। जीपीएस की सुविधा है, जिससे पल-पल की जानकारी इंट्रीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (आइसीसीसी) को रहेगी।
ई-बाइक की खास बातें
नगर आयुक्त साईं तेजा ने बताया कि पब्लिक बाइक शेयरिंग की सुविधा को हाईटेक किया जाएगा। साइकिल के अलावा इलेक्ट्रिक बाइक भी स्टेशन से लोगों प्राप्त होगी। इस सुविधा से कम समय में लोग लंबी दूरी तय कर सकेंगे। पांच प्रमुख स्टेशनों से यह सुविधा कुछ दिनों में शुरू कर दी जाएगी। बस कुछ सही रहा तो दीपावली के बाद सुविधा शुरू कर दी जाएगी।
