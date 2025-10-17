Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Diwali 2025 : दीपावली पर मिठाइयां खाएं लेकिन जरा संभल कर, रंगीन मिठाई से करें परहेज, क्या कहती हैं डायबिटीज विशेषज्ञ?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:56 PM (IST)

    Diwali 2025 दीवाली खुशियों का त्योहार है, जिसमें मिठाइयों की बहार होती है। प्रयागराज की डाइबिटीज विशेषज्ञ डा. अनुभा श्रीवास्तव के अनुसार, इस दौरान सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। रंगीन और मिलावटी मिठाइयों से परहेज करें, क्योंकि इनसे हाजमा बिगड़ सकता है। ताज़ी मिठाइयाँ ही खरीदें और चीनी के खिलौने आदि का सेवन सावधानी से करें। संतुलित आहार लेकर बीमारियों से बचें।

    prefferd source google
    Hero Image

    Diwali 2025 दीपावली त्योहार में मिठाई खाएं पर सेहत का रखें भी जरूर रखें।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Diwali 2025 दीपावली खुशियों का त्योहार है। मिठाइयों की इसमें बहार आ जाती है। खाने खिलाने में कोई भी पीछे नहीं रहता। इसमें सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। मिठाइयां संतुलित मात्रा में खाएंगे तो फायदे में रहेंगे। चीनी के खिलौने, बताशे और गट्टे आदि का सेवन ज्यादा करने से बीमारी का सामना करना पड़ सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेहत के साथ न करें खिलवाड़ : डा. अनुभा श्रीवास्तव 

    Diwali 2025 मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज प्रयागराज की मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर और डाइबिटीज की विशेषज्ञ डा. अनुभा श्रीवास्तव ने दीपावली को लेकर लोगों को सलाह दी है। उनका कहना है कि दीपावली की खुशियों में अपनी सेहत को कतई न भूल जाएं। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ न करें।

    रंगीन मिठाई से बिगड़ सकता है हाजमा

    डा. अनुभा कहती हैं कि मिठाइयां खरीदते और खाते समय लोग उनके रंग पर ध्यान नहीं देते। न ही गुणवत्ता की परख किसी को होती है। यदि मिठाइयों में रंग ज्यादा पड़ा है और वह गुणवत्तापरक नहीं है तो इससे शरीर का हाजमा बिगड़ सकता है। उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, चक्कर आने जैसी परेशानी हो सकती है।

    ताजी मिठाई ही खरीदें

    Diwali 2025 मिठाइयों एक निश्चित मात्रा से ज्यादा खाने पर शरीर में शुगर की मात्रा असंतुलित हो सकती है। त्योहार के सीजन में मिठाई विक्रेताओं के यहां कई कुंतल माल बनता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो मिठाई खरीद रहे हैं वह ताजी है या नहीं।

    केमिकल युक्त वर्क को चांदी वर्क कहते हैं दुकानदार 

    उन्होंने बताया कि मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए उसमें रंग डाले जाते हैं। केमिकल युक्त वर्क लगा दिया जाता है जिसे चांदी का वर्क नाम दिया जाता है। दीपावली पर ज्यादा से ज्यादा बिक्री और मुनाफे के लिए जो मिठाइयां बनती हैं उनमें मिलावटी दूध, खोवा और केमिकल वाली पनीर का इस्तेमाल भी करने से लोग बाज नहीं आते हैं। यह सभी शरीर के लिए नुकसानदायक है।

    चीनी के खिलौने आदि खाने में भी बरतें सावधानी

    Diwali 2025 डा. अनुभा ने कहा कि मिठाइयां ही नहीं, चीनी के खिलौने, गट्टे, रेवड़ी आदि खाने में थोड़ा सावधानी बरतें। आजकल डाइबिटीज अधिकांश लोगों को है। आहार यदि संतुलित लेंगे तो बीमारी से बचे रहेंगे।

    यह भी पढ़ें- ट्रैक्टर ने छह वर्षीय बालक को रौंदा, मौके पर ही मौत, मासूम सामान लेने जा रहा था दुकान, प्रयागराज के बहरिया में हादसा

    यह भी पढ़ें- RPF की अनूठी पहल, रेलवे पटरी किनारे बसे ग्रामीण बनेंगे रेल सुरक्षा सिपाही, संदिग्धों की देंगे सूचना तो मिलेगा पुरस्कार