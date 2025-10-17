ट्रैक्टर ने छह वर्षीय बालक को रौंदा, मौके पर ही मौत, मासूम सामान लेने जा रहा था दुकान, प्रयागराज के बहरिया में हादसा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के बहरिया में दिल को दहलाने वाली घटना हुई। सड़क हादसे में एक मासूम की जान चली गई। घटना शुक्रवार सुबह हुई। परिवार के सदस्य अचानक इस हादसे से सदमें में आ गए हैं। उनकी करुण क्रंदन से गांव के लोग भी गमगीन हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बहरिया के गोपालपुर सारीभट्टी की घटना बहरिया के गोपालपुर सारीभट्टी गांव निवासी दिलीप कुमार उर्फ मुलायम यादव का छह वर्षीय पुत्र आदित्य सामान लेने दुकान जा रहा था। घर से कुछ दूर आगे तीव्र गति से आए ट्रैक्टर ने उसे चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग निकला। मृतक के पिता ने गांव के ही स्वामी नाथ सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

घर के पास दुकान पर सामान लेने जा रहा था बालक गोपालपुर सारीभट्टी गांव निवासी दिलीप कुमार उर्फ मुलायम यादव का पुत्र आदित्य शुक्रवार सुबह करीब सात बजे घर से सामान लेने के लिए कुछ दूर स्थित दुकान के लिए निकला। अभी वह अपने घर से कुछ ही दूर आगे बढ़ा होगा कि पीछे से तीव्र गति से आए ट्रैक्टर ने उसे चपेट में ले लिया।