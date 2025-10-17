Language
    ट्रैक्टर ने छह वर्षीय बालक को रौंदा, मौके पर ही मौत, मासूम सामान लेने जा रहा था दुकान, प्रयागराज के बहरिया में हादसा

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:28 PM (IST)

    प्रयागराज के बहरिया में एक दर्दनाक हादसे में, ट्रैक्टर ने छह वर्षीय बालक आदित्य को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आदित्य गांव में ही दुकान से सामान लेने जा रहा था। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है।

    प्रयागराज के बहरिया में दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के बहरिया में दिल को दहलाने वाली घटना हुई। सड़क हादसे में एक मासूम की जान चली गई। घटना शुक्रवार सुबह हुई। परिवार के सदस्य अचानक इस हादसे से सदमें में आ गए हैं। उनकी करुण क्रंदन से गांव के लोग भी गमगीन हैं। 

    बहरिया के गोपालपुर सारीभट्टी की घटना 

    बहरिया के गोपालपुर सारीभट्टी गांव निवासी दिलीप कुमार उर्फ मुलायम यादव का छह वर्षीय पुत्र आदित्य सामान लेने दुकान जा रहा था। घर से कुछ दूर आगे तीव्र गति से आए ट्रैक्टर ने उसे चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग निकला। मृतक के पिता ने गांव के ही स्वामी नाथ सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    घर के पास दुकान पर सामान लेने जा रहा था बालक

    गोपालपुर सारीभट्टी गांव निवासी दिलीप कुमार उर्फ मुलायम यादव का पुत्र आदित्य शुक्रवार सुबह करीब सात बजे घर से सामान लेने के लिए कुछ दूर स्थित दुकान के लिए निकला। अभी वह अपने घर से कुछ ही दूर आगे बढ़ा होगा कि पीछे से तीव्र गति से आए ट्रैक्टर ने उसे चपेट में ले लिया।

    फरार चालक के खिलाफ मुकदमा, शीघ्र होगी गिरफ्तारी

    हादसे के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इसी बीच जानकारी होने पर आदित्य के घरवाले भी आ गए और उसे समीप के अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर पाकर बहरिया पुलिस गांव पहुंची। मृतक के स्वजन से बातचीत की और फिर तहरीर लेकर स्वामी नाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिसकर्मियों को लगाया गया है।

