    प्रयागराज में ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व का बढ़ेगा दायरा, गुजरात से चिंकारा, चीतल, चौसिंघा, बारहसिंघा और सांभर लाया जाएगा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    प्रयागराज में दुर्लभ काले हिरणों के संरक्षण के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। मेजा के चांद खमरिया स्थित ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व का दायरा बढ़ाया जाएगा, जो अभी 126 हेक्टेयर है, जिसे बढ़ाकर 184 हेक्टेयर किया जाएगा। गुजरात से चिंकारा, चीतल, चौसिंघा, बारहसिंघा और सांभर भी लाए जाएंगे। कुत्तों को पकड़कर दूसरे क्षेत्रों में छोड़ने का कार्य पशुधन विभाग करेगा। वन विभाग एक लाख पौधे लगाएगा और स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा।

    Hero Image

    प्रयागराज में मेजा के चांद खमरिया ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व में में ऐसे विचरण करते हैं हिरन। सौजन्य : सूचना विभाग

    -मेजा के चांद खमरिया स्थित ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व का बढ़ेगा दायरा

    कदम-
    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मेजा के चांद खमरिया में स्थित प्रदेश के इकलौते ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व में सुरक्षा के दृष्टिगत पहली बार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। दुर्लभ काले हिरनों के वृहद पैमाने पर संरक्षण के लिए शीघ्र ही डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। काला हिरन संरक्षण समिति में सीडीओ सचिव व सदस्य सचिव डीएफओ होंगे। पर्यावरण, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, डीपीआरओ, डीडीओ, विद्युत व पर्यटन विभाग के अधिकारी समिति के सदस्य होंगे।

    कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्रफल डेढ़ गुना होगा  

    शासन के निर्देश पर एक दिन पहले डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कंजर्वेशन रिजर्व का दौरा किया था। इसके बाद कैंप कार्यालय में रिपोर्ट तैयार कराकर शासन को भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए वन विभाग के साथ ग्राम समाज की जमीन ली जाएगी, जिससे इसका क्षेत्रफल पहले से अब डेढ़ गुना हो जाएगा। अभी इसका क्षेत्रफल 126 हेक्टेयर है, जिसे बढ़ाकर 184 हेक्टेयर किया जाएगा।

    दुर्लभ काले हिरनों के लिए खतरा बने कुत्ते पकड़े जाएंगे

    कंजर्वेशन रिजर्व के दुर्लभ काले हिरनों के लिए खतरा बने कुत्तों को पकड़ कर दूसरे क्षेत्रों में छोड़ने की जिम्मेदारी पशुधन विभाग की होगी। वन विभाग को एक लाख पौधे लगवाने हैं। वन विभाग चार से बढ़ाकर 14 स्टाफ यहां तैनात करेगा। वाच टावर से वनकर्मी दूरबीन से निगरानी करेंगे। कोहड़ार घाट-खीरी मार्ग पर जहां से कंजर्वेशन रिजर्व के लिए संपर्क मार्ग शुरू होता है, वहां भव्य गेट के निर्माण तथा सड़कों को दुरुस्त कराने के निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए गए हैं।

    गुजरात के वेलावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क से आएंगे चीतल आदि

    समिति रिजर्व में दूसरे प्रदेशों से विभिन्न प्रजातियों के हिरनों को यहां लाने की प्रक्रिया शुरू कराएगी। गुजरात के वेलावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क से चिंकारा, चीतल, चौसिंघा, बारहसिंघा और सांभर लाने की योजना बन चुकी है। संख्या बढ़ाने के लिए चांद खमरिया के नर काले हिरन देश के अन्य अभ्यारण्यों में भेजे जाएंगे।

    डीएम ने कुत्ते पकड़ने को सीवीओ को किया निर्देशित

    डीएम मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि कृष्ण मृग संरक्षण अभ्यारण्य में कुत्तों को पकड़वाने के लिए सीवीओ को निर्देशित किए गए हैं। जिला स्तरीय कमेटी गठित कराने की जिम्मेदारी डीएफओ को सौंपी गई है। पौधारोपण के साथ काले हिरनों के पीने के पानी की व्यवस्था भी वन विभाग कराएगा।

