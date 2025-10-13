प्रयागराज में मच्छरों का कहर, डेंगू-मलेरिया से दीपावली की खुशियों में पड़ रहा खलल, फागिंग कीटनाशक का छिड़काव नहीं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली पर खुशियों और तैयारियों में मच्छर खलल डाल रहे हैं। लोग परेशान हैं, सुख चैन छिना है, यह प्रयागराज नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जनसुविधाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। पुराने शहर में मच्छरों के डंक से डेंगू और मलेरिया की बीमारी फैल रही है। काल्विन समेत अन्य सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में ऐसे मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। वार्ड में भी लोगों को भर्ती किया जा रहा है।

कीटनाशक छिड़काव व फागिंग की टीम लापता कीटनाशक का छिड़काव करने वाली तथा फागिंग करने वाली टीमों के लापता रहने से लोगों में व्यवस्था के प्रति आक्रोश पनपने लगा है। पुराने शहर के तमाम घरों में लोग बीमार हैं, इसके बाद भी मुहल्लों में सफाई नहीं की जा रही है। यही कारण है कि मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है।

स्वच्छ वायु में प्रयागराज को देश में अहम स्थान, फिर भी... प्रयागराज को पिछले महीने स्वच्छ वायु के मामले में देश में अहम स्थान मिला है। नगर निगम अधिकारियों ने खुशियां मनाईं, एक दूसरे को बधाई दी लेकिन मच्छरों से बढ़ती परेशानी के मामले में पुराने शहर की घनी आबादी का सुख चैन छिना है।

पुराने शहर के इन मुहल्लों में फैला है डेंगू, मलेरिया पुराने शहर के खुल्दाबाद, भावापुर, बेनीगंज, चक निरातुल, अकबरपुर और गड़हिया में मच्छरों के डंक से लोगों को डेंगू, मलेरिया होने लगा है। शहर के बीच स्थित माेतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में ऐसे 10 मरीज भर्ती हैं जिन्हें बीमारी मच्छरों के काटने से हुई। इसी तरह से बेली अस्पताल में भी लोग भर्ती हैं।

गलियों में कचरा, गंदे पानी में पनप रहे लार्वा बेनीगंज और भावापुर, चकनिरातुल में नगर निगम की ओर से फागिंग करने वाली टीमें नहीं जाने की शिकायतें हैं। जगह-जगह गंदगी कचरा फैला रहने से लोगों को दिक्कतें हैं। वहीं मच्छर पनप रहे हैं। कई जगह गड्ढों में पानी भरा है जिसमें लार्वा पनप रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।