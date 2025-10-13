Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में मच्छरों का कहर, डेंगू-मलेरिया से दीपावली की खुशियों में पड़ रहा खलल, फागिंग कीटनाशक का छिड़काव नहीं

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:54 PM (IST)

    प्रयागराज के पुराने शहर में दीपावली की खुशियों के बीच मच्छर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। मच्छरों के प्रकोप से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लोगों का सुख चैन छिन गया है। कीटनाशक छिड़काव और फागिंग की टीमों की कमी के कारण लोगों में आक्रोश है। खुल्दाबाद, भावापुर, बेनीगंज जैसे इलाकों में स्थिति गंभीर है, और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के काल्विन अस्पताल के वार्ड में भर्ती मलेरिया और डेंगू से पीड़ित मरीज। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली पर खुशियों और तैयारियों में मच्छर खलल डाल रहे हैं। लोग परेशान हैं, सुख चैन छिना है, यह प्रयागराज नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जनसुविधाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। पुराने शहर में मच्छरों के डंक से डेंगू और मलेरिया की बीमारी फैल रही है। काल्विन समेत अन्य सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में ऐसे मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। वार्ड में भी लोगों को भर्ती किया जा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कीटनाशक छिड़काव व फागिंग की टीम लापता

    कीटनाशक का छिड़काव करने वाली तथा फागिंग करने वाली टीमों के लापता रहने से लोगों में व्यवस्था के प्रति आक्रोश पनपने लगा है। पुराने शहर के तमाम घरों में लोग बीमार हैं, इसके बाद भी मुहल्लों में सफाई नहीं की जा रही है। यही कारण है कि मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है।

    स्वच्छ वायु में प्रयागराज को देश में अहम स्थान, फिर भी...

    प्रयागराज को पिछले महीने स्वच्छ वायु के मामले में देश में अहम स्थान मिला है। नगर निगम अधिकारियों ने खुशियां मनाईं, एक दूसरे को बधाई दी लेकिन मच्छरों से बढ़ती परेशानी के मामले में पुराने शहर की घनी आबादी का सुख चैन छिना है।

    पुराने शहर के इन मुहल्लों में फैला है डेंगू, मलेरिया

    पुराने शहर के खुल्दाबाद, भावापुर, बेनीगंज, चक निरातुल, अकबरपुर और गड़हिया में मच्छरों के डंक से लोगों को डेंगू, मलेरिया होने लगा है। शहर के बीच स्थित माेतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में ऐसे 10 मरीज भर्ती हैं जिन्हें बीमारी मच्छरों के काटने से हुई। इसी तरह से बेली अस्पताल में भी लोग भर्ती हैं।

    गलियों में कचरा, गंदे पानी में पनप रहे लार्वा

    बेनीगंज और भावापुर, चकनिरातुल में नगर निगम की ओर से फागिंग करने वाली टीमें नहीं जाने की शिकायतें हैं। जगह-जगह गंदगी कचरा फैला रहने से लोगों को दिक्कतें हैं। वहीं मच्छर पनप रहे हैं। कई जगह गड्ढों में पानी भरा है जिसमें लार्वा पनप रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।

    फागिंग टीमों की सक्रियता का दावा

    मलेरिया विभाग के अधिकारी आनंद कुमार सिंह का कहना है कि उनकी ओर से फागिंग करने वाली टीमें सभी जगह जा रही हैं। मलेरिया पिछले साल की तुलना में कम लोगों को हुआ। सफाई नहीं होने के मामले में नगर निगम के अधिकारी बता सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- दीपावली पर घर जाना हुआ आसान, 18 से 28 अक्टूबर तक चलेंगी 124 रोडवेज की अतिरिक्त बसें, समय सारिणी जारी, देखें यहां

    यह भी पढ़ें- Prayagraj News : मीरापुर में 60 फीट रोड पर फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगी, बुझाने पहुंचे फायरकर्मी