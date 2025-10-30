14 वर्षों में 20 लाख रुपये मां ने जुटाया था, पैसा दोगुना कराने के लालच में बेटे ने गंवा दिया, चार दोस्तों पर रिपोर्ट दर्ज

संसू, नैनी (प्रयागराज)। रकम दोगुना करने का लालच देकर चार साथियों ने एक किशोर को अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद उससे 20 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। घर से रकम गायब होने की जानकारी मिलने पर किशोर की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

14 वर्षों में 20 लाख रुपये महिला ने जुटाए थे नैनी थाना क्षेत्र की डांडी निवासी रेशमा रानी पुत्री कृष्ण चंद्र पति से तलाक के बाद अपने मायके में बेटे अभिनव कुमार के साथ रहती है। पिता और भाई हर माह खर्च के लिए उसे कुछ रुपये देते थे, जिसे वह बचाकर रख लेती थी। 14 वर्षों में उसने 20 लाख रुपये जुटा लिए थे।

बेटे को उसके चार दोस्तों ने ठग लिए पैसे बेटा अभिनव के चार दोस्तों ने रकम दोगुना करने का लालच देकर उससे घर में रखे करीब 20 लाख रुपये धीरे-धीरे ऐंठ लिए। रकम गायब होने की जानकारी जब रेशमा को हुई तो उसने बेटे से पूछताछ की। तब उसने दोस्तों का नाम बताते हुए पूरी कहानी बताई। मां के कहने पर जब साथियों से रकम वापस करने की बात की तो वे जान से मारने की धमकी देने लगे।