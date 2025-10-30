14 वर्षों में 20 लाख रुपये मां ने जुटाया था, पैसा दोगुना कराने के लालच में बेटे ने गंवा दिया, चार दोस्तों पर रिपोर्ट दर्ज
प्रयागराज के नैनी में एक महिला के बेटे को पैसा दोगुना करने का लालच देकर 20 लाख रुपये की ठगी की गई। महिला ने 14 वर्षों में यह रकम बचाई थी। जब महिला को पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
संसू, नैनी (प्रयागराज)। रकम दोगुना करने का लालच देकर चार साथियों ने एक किशोर को अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद उससे 20 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। घर से रकम गायब होने की जानकारी मिलने पर किशोर की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
14 वर्षों में 20 लाख रुपये महिला ने जुटाए थे
नैनी थाना क्षेत्र की डांडी निवासी रेशमा रानी पुत्री कृष्ण चंद्र पति से तलाक के बाद अपने मायके में बेटे अभिनव कुमार के साथ रहती है। पिता और भाई हर माह खर्च के लिए उसे कुछ रुपये देते थे, जिसे वह बचाकर रख लेती थी। 14 वर्षों में उसने 20 लाख रुपये जुटा लिए थे।
बेटे को उसके चार दोस्तों ने ठग लिए पैसे
बेटा अभिनव के चार दोस्तों ने रकम दोगुना करने का लालच देकर उससे घर में रखे करीब 20 लाख रुपये धीरे-धीरे ऐंठ लिए। रकम गायब होने की जानकारी जब रेशमा को हुई तो उसने बेटे से पूछताछ की। तब उसने दोस्तों का नाम बताते हुए पूरी कहानी बताई। मां के कहने पर जब साथियों से रकम वापस करने की बात की तो वे जान से मारने की धमकी देने लगे।
इनके खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस
डीसीपी यमुनानगर के यहां प्रार्थना पत्र देकर उसने सारी बात बताई। उनके आदेश पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर इंदलपुर डांडी निवासी सनी कुमार उर्फ लकी, सुमित आर्य, अविनाश कुमार, आदित्य कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
