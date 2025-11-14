Language
    सब आनलाइन... फिर भी गुरुजी से क्लर्क मांग रहे चयन वेतनमान पत्रावली, वेतनमान माड्यूल के संचालन में लापरवाही

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:35 PM (IST)

    प्रयागराज में, परिषदीय शिक्षकों को चयन वेतनमान देने की प्रक्रिया में लापरवाही बरती जा रही है। मानव संपदा पोर्टल पर मॉड्यूल होने के बावजूद, लिपिक शिक्षकों से पत्रावली मांग रहे हैं। करछना विकास खंड के शिक्षकों को अपनी पत्रावली बीआरसी में जमा करने के लिए कहा गया है, जबकि बीएसए ने खंड शिक्षाधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर चयन वेतनमान संबंधी प्रकरणों को अग्रसारित करने का निर्देश दिया है। इससे शिक्षकों का वेतनमान फंस सकता है।

    प्रयागराज में आनलाइन सिस्टम फेल हो गया है, तभी तो वेतनमान के लिए शिक्षकों को भौतिक फाइलें जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। परिषदीय शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को सेवा के दौरान पदोन्नति न होने की दशा में चयन वेतनमान देने की व्यवस्था है। सेवा मामलों के निस्तारण के लिए मानव संपदा पोर्टल पर बनाए गए चयन वेतनमान माड्यूल के संचालन में लापरवाही बरती जा रही है। इससे बडी संख्या में शिक्षकों का चयन वेतनमान फंस सकता है। विभाग मेंं कार्य करने वाले लिपिक अब भी शिक्षकों से चयन वेतनमान संबंधी पत्रावली मांग रहे हैं जबकि सब कुछ आनलाइन है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीआरसी में ऐसे संदेश हो रहे प्रसारित 

    करछना विकास खंड के शिक्षकों के लिए संदेश प्रसारित किया गया है कि 72,825 भर्ती प्रक्रिया के तहत विकास खंड के 73 अध्यापक एवं अध्यापिकाएं जिन्होंने इस महीने 10 वर्ष की सफलतम सेवा पूर्ण कर चुके हैं,वे सभी अपनी पत्रावली जल्द बीआरसी पर उपलब्ध करा दें। जनपद में इस वर्ग में आने वाले कुल शिक्षक करीब 1,670 हैं। इसी तरह के संदेश अन्य बीआरसी से भी प्रसारित हो रहे हैं।

    क्या कहते हैं लिपिक 

    लिपिकों का कहना है कि प्रस्तुत पत्रावली से मिलान कर एवं सेवा पुस्तिका से मिलान कर सूचनाओं को भरा जाएगा, तभी बीईओ सत्यापित करेंगे। शिक्षकों से दो प्रतियों में प्रपत्र मांगे जा रहे हैं। बीआरसी करछना के लिपिक साकेत शुक्ला की ओर से जारी संदेश में यह भी कहा गया है कि प्रपत्रों के परीक्षण के बाद बीएसए की लागिन आइडी पर विवरण भेजेंगे। वहां बीएसए सत्यापित करते हुए स्वीकृत करेंगे।

    चयन वेतनमान स्वीकृति के बाद वेतन निर्धारण होगा 

    इसके बाद चयन वेतनमान स्वीकृत होने के उपरांत पत्रावली वेतन निर्धारण के लिए वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा की लागिन आइडी पर जाएगा। वहां चयन वेतनमान स्वीकृति के बाद वेतन निर्धारण होगा। गणना के बाद फिर मेरे पास आएगा तत्पश्चात वेतन में वह जोड़ दिया जाएगा। इस संदेश के बाद शिक्षक समझ नहीं पा रहे जो चीज आनलाइन है, मुख्यालय चेक लिस्ट के विवरण में मात्र छह क्लिक, जिसमें हां या ना का जवाब देते हुए सब्मिट करना है तो इतना तकनीकी तौर पर क्यों लटकाया जा रहा है।

    क्या कहते हैं बीएसए 

    उधर बीएसए देवव्रत सिंह ने इस संबंध में अनुस्मारक पत्र सभी खंड शिक्षाधिकारियों के लिए जारी किया है। कहा है कि मानव संपदा आइडी पर प्रदर्शित होने वाले चयन वेतनमान संबंधी सभी प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए मेरे कार्यालय के मानव संपदा पोर्टल पर अग्रसारित करने के लिए निर्देशित किया गया लेकिन अब तक किसी ने इस दिशा में कार्य नहीं किया। दोबारा निर्देशित किया जाता है कि पात्रता सूची तैयार करते हुए अग्रसारित करें।

