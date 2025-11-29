प्रयागराज के शिक्षकों ने सीखी गतिविधि आधारित तरीके से फसल चक्र की जानकारी, परिषदीय स्कूलों के बच्चों को बताएंगे विधि

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जुटे परिषदीय स्कूलों के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण के तरीके बताए गए। उनके लिए संचालित तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पूरा हो गया। यह पांचवां चरण था। इसका उद्देश्य शिक्षकों को एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान की गुणवत्तापूर्ण, व्यावहारिक एवं विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा प्रदान करना है। इस चरण में मांडा, धनुपुर, कौड़िहार-2 और चाका विकासखंड के 70 चयनित शामिल हुए।

सामाजिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई प्रशिक्षण के दौरान सामाजिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। व्यावहारिक विषयों पर विशेष जोर दिया गया। इसमें फसल चक्र को गतिविधि आधारित तरीकों से सरल रूप में विद्यार्थियों को समझाने के तरीके, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से पृथ्वी की भौगोलिक संरचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की विधियां बताई गईं।

विद्यार्थियों को विषयवस्तु से प्रभावी तरीके से जोड़ सकेंगे शिक्षक इनका प्रयोग करके शिक्षक विद्यार्थियों को विषयवस्तु से प्रभावी तरीके से जोड़ सकेंगे। भारत की शासन व्यवस्था एवं सरकार की संरचना को रोचक व जीवन-उन्मुख तरीके से पढ़ाने के उपाय, सामाजिक विज्ञान की अनुभव आधारित और एकीकृत शिक्षण गतिविधियां, प्रभावी कक्षा प्रबंधन तथा मूल्यांकन की आधुनिक तकनीकें शामिल हैं।

विश्लेषणात्मक आयामों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकेंगे प्रशिक्षण में एनईपी 2020 के अनुरूप सामाजिक विज्ञान शिक्षा को अधिक अन्वेषणात्मक, कौशल आधारित और विद्यार्थी केंद्रित बनाने पर बल दिया गया। इससे शिक्षकों को कक्षा कक्ष में विषय के वैज्ञानिक, सामाजिक और विश्लेषणात्मक आयामों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता मिलेगी।