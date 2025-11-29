बुंदेलखंड एक्सप्रेस के जनरल कोच में धुआं उठता देख यात्री सहमे, प्रयागराज के शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मची खलबली

संसू, जागरण, शंकरगढ़ (प्रयागराज)। उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब झांसी से प्रयागराज जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस यहां पहुंची। शंकरगढ़ स्टेशन पर पहुंचते ही जनरल कोच के यात्री डिब्बे में आग लगने का शोर मचाते हुए नीचे उतरने लगे। इससे हड़कंप मच गया।

आरपीएफ व रेलकर्मियों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला वहां पहुंचे आरपीएफ जवानों और रेलवे कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए जिस कोच में धुआं उठ रहा था, वहां से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद आग बुझाई गई। इस दौरान यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही। ट्रेन को स्टेशन पर लगभग एक घंटे रोका गया।

डिब्बे में आग लगने का शोर मचाते हुए नीचे उतरे यात्री शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्रातः लगभग 5:36 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेस पहुंची। यात्रियों ने डिब्बे में आग लगने का शोर मचाया। शोर सुनकर स्टेशन मास्टर व आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। ट्रेन के पीछे गार्ड के बगल जनरल कोच के अंदर से धुआं उठ रहा था। रेलवे स्टाफ ने अग्निशमन यंत्र से उठते धुएं को शांत किया।