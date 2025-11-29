Language
    बुंदेलखंड एक्सप्रेस के जनरल कोच में धुआं उठता देख यात्री सहमे, प्रयागराज के शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मची खलबली

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:05 PM (IST)

    शनिवार सुबह शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस के जनरल कोच में धुआं उठने से अफरा-तफरी मच गई। झांसी से प्रयागराज जा रही इस ट्रेन के कोच में धुआं देखकर यात्री उतरने लगे। आरपीएफ और रेलकर्मियों ने तुरंत यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और आग बुझाई। विद्युत शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना के कारण ट्रेन एक घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही।

    प्रयागराज के शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस के जनरल कोच में धुआ निकलने से प्लेटफार्म पर या9ियों की भीड़।

    संसू, जागरण, शंकरगढ़ (प्रयागराज)। उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब झांसी से प्रयागराज जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस यहां पहुंची। शंकरगढ़ स्टेशन पर पहुंचते ही जनरल कोच के यात्री डिब्बे में आग लगने का शोर मचाते हुए नीचे उतरने लगे। इससे हड़कंप मच गया।

    आरपीएफ व रेलकर्मियों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला

    वहां पहुंचे आरपीएफ जवानों और रेलवे कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए जिस कोच में धुआं उठ रहा था, वहां से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद आग बुझाई गई। इस दौरान यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही। ट्रेन को स्टेशन पर लगभग एक घंटे रोका गया।

    डिब्बे में आग लगने का शोर मचाते हुए नीचे उतरे यात्री

    शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्रातः लगभग 5:36 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेस पहुंची। यात्रियों ने डिब्बे में आग लगने का शोर मचाया। शोर सुनकर स्टेशन मास्टर व आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। ट्रेन के पीछे गार्ड के बगल जनरल कोच के अंदर से धुआं उठ रहा था। रेलवे स्टाफ ने अग्निशमन यंत्र से उठते धुएं को शांत किया।

    करीब एक घंटे स्टेशन पर रुकी रही ट्रेन

    यात्रियों व रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के चलते समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। कुछ लोग विद्युत शार्ट सर्किट से आग लगने की बात कह रहे थे। ट्रेन लगभग एक घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही।रेलवे कर्मचारियों ने प्रभावित डिब्बे के यात्रियों को उतारकर दूसरे डिब्बे में बैठाया। इसके बाद ट्रेन को प्रयागराज जंक्शन के लिए रवाना किया गया। मौके पर स्टेशन प्रबंधक प्रकाश चंद्र झा, सीएनडब्लू, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, आरपीएफ, जीआरपी व रेलवे के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

