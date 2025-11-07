प्रयागराज में विस्तारित क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों का बदलेगा संवर्ग, देना होगा शपथपत्र, नगरीय संवर्ग में रहेंगे सबसे नीचे
प्रयागराज में, नगर निगम सीमा के विस्तार के कारण ग्रामीण क्षेत्र के कई स्कूल अब नगरीय क्षेत्र में आ गए हैं। इन स्कूलों के शिक्षकों का संवर्ग परिवर्तित होगा, और उन्हें शपथपत्र देना होगा कि नगरीय संवर्ग में उनकी वरिष्ठता वर्तमान शिक्षकों से नीचे रहेगी। BSA देवव्रत सिंह ने 11 नवंबर तक प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 9 नवंबर को होगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नगर निगम की सीमा विस्तार के बाद ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से स्कूल नगरीय सीमा में आ गए हैं। अब इन स्कूलों के शिक्षकों का संवर्ग बदल जाएगा। ये ग्रामीण से शहरी हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शिक्षकों से शपथपत्र लिया जाएगा कि वे नगरीय संवर्ग में आने के बाद वर्तमान शिक्षकों से नीचे उनकी वरिष्ठता रहेगी।
शपथपत्र देने के बाद शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा
नगरीय सीमा में आने वाले शिक्षकों द्वारा शपथपत्र देने के बाद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) (तैनाती) नियमावली 2008 (अद्यतन संशोधित) में गठित समिति की ओर से नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में नियमानुसार उन्हें पदस्थापित किया जाएगा।
बीएसए ने कहा- ऐसे शिक्षकों से शपथपत्र लें
बीएसए देवव्रत सिंह की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विस्तारित नगरीय सीमा में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक/ शिक्षिका जिनके द्वारा विकल्प (सहमति) दिया गया है। उनसे शपथपत्र अवश्य प्राप्त किया जाए कि मैं भली-भांति अवगत हूं कि मेरा संवर्ग परिवर्तन हो रहा है। ग्रामीण संवर्ग से नगर क्षेत्र में स्वेच्छा से पदस्थापित/ समायोजित होकर जा रहा/ रही है।
फोटो युक्त नोटरी शपथपत्र भी देना होगा
बीएसए ने बताया कि शपथपत्र में यह भी देना होगा कि उस संवर्ग में जाने पर वहां के कार्यरत पूर्व केअध्यापकों की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा और मैं भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए तथा ज्येष्ठता सूची में उच्च क्रम में रखे जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करूंगा/करूंगी। इस सहमति पत्र के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज के पक्ष में 100 रुपये का फोटो युक्त नोटरी शपथपत्र भी जमा करना होगा। 11 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करनी है।
छात्रवृत्ति परीक्षा नौ को
राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा नौ नवंबर को होगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को जीआइसी में प्रशिक्षण दिया गया। मनोविज्ञानशाला के निदेशक पीएन सिंह ने भी प्रतिभागियों को परीक्षा के संबंध में जानकारी दी। उसके बाद मनोविज्ञानशाला के प्रवक्ता सौरभ कुमार, ऋचा उपाध्याय, अनामिका सिंह ने परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताया। ओएमआर सीट कैसे भरे इसकी भी जानकारी दी गई। जीआईसी के उप प्रधानाचार्य डा. अब्दुल कादिर, प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे।
