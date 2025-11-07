Language
    प्रयागराज में शार्ट सर्किट से आभूषण एवं कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, 10 लाख रुपये का नुकसान, आग बुझाने में लगे 3 घंटे

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    प्रयागराज के थरवई में एक आभूषण और कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ। शुक्रवार सुबह हुई इस घटना में फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों और सीआरपीएफ जवानों ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक शिवजी केसरवानी के अनुसार, आग लगने से दुकान में रखे कीमती आभूषण और कपड़े जलकर राख हो गए।

    प्रयागराज में थरवई के पंडिला बाजार में शार्ट सर्किट से आभूषण और कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग व जुटी भीड़। जागरण 

    संसू, थरवई (प्रयागराज)। थरवई थाना क्षेत्र के पंडिला बाजार में शुक्रवार सुबह आभूषण एवं कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग जाने से अफरा-तफरी मच गई। आग सुबह लगभग 7:30 बजे विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।

    रात में दुकान बंद कर मालिक घर चले गए  

    बताया जाता है कि पंडिला बाजार में शिवजी केसरवानी पुत्र महारानी दीन केसरवानी परिवार समेत 40 नंबर गोमती स्थित मकान पर रहते हैं। उनकी पंडिला बाजार में आभूषण एवं कपड़े की दुकान है। गुरुवार रात वह दुकान बंद कर घर चले गए थे।

    फायर ब्रिगेड व सीआरपीएफ जवानों ने बुझाई आग 

    शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने दुकान से धुआं उठता देखा। इसकी जानकारी उन्होंने दुकान मालिक शिवजी केसरवानी को दी। वह मौके पर पहुंचे और पुलिस व फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं। इसके साथ ही सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र पंडिला से भी पानी का टैंकर और जवान मौके पर पहुंचे।

    क्षेत्रीय लेखपाल भी पहुंचे 

    स्थानीय लोगों की मदद से मशक्कत के बाद करीब तीन घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग का कारण शार्ट सर्किट बताया गया। हालांकि, तब तक दुकान में रखे कीमती आभूषण, कपड़े व अन्य सामान पूरी तरह जल चुके थे। शिवजी केसरवानी के अनुसार करीब 10 लाख रुपये का आभूषण और कपड़ा जलकर राख हो गया। थरवई पुलिस के साथ ही क्षेत्रीय लेखपाल भी मौके पर पहुंचे। 