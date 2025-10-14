Language
    प्रयागराज में स्कूल से लौट रहे छात्र पर चाकू से हमला, बाइक सवार दो लोगों ने धकेलकर गिराने के बाद किया वार

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:54 PM (IST)

    प्रयागराज के कोरांव में स्कूल से लौट रहे छात्र संस्कार शुक्ला पर बाइक सवार हमलावरों ने चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल छात्र को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। छात्र के परिजनों ने किसी भी तरह की दुश्मनी से इनकार किया है।

    Hero Image

    प्रयागराज के कोरांव क्षेत्र में बाइक सवारों ने चाकू मारकर एक छात्र को घायल कर दिया।

    संसू, जागरण, कोरांव (प्रयागराज)। यमुनापार के कोरांव क्षेत्र के सेमरी गांव में स्कूल से साइकिल पर घर लौट रहे छात्र पर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। गले व हाथ में कई जगह वार करने के बाद हमलावर छात्र को सड़क पर छोड़कर भाग निकले।

    सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था छात्र

    सड़क किनारे खून से लथपथ छात्र को देख भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया। अभी हमलावरों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    17 वर्षीय संस्कार 10वीं का छात्र है

    कोरांव थाना क्षेत्र के भलुहा गांव का रहने वाला 17 वर्षीय संस्कार शुक्ला पुत्र विनय शुक्ला कोरांव के गोपाल विद्यालय इंटर कालेज अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 10 का छात्र है। सोमवार को साइकिल से त्रैमासिक परीक्षा देने स्कूल आया था। दोपहर लगभग दो बजे के बाद वह गांव वापस लौट रहा था। वह सेमरी गांव के पास पहुंचा तभी पीछे से एक बाइक पर सवार दो युवकों ने उसे धक्का देकर साइकिल से गिरा दिया। फिर चाकू से उसके गले और हाथ में हमला कर दिया।

    छात्र को इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया

    संस्कार के लहूलुहान होने के बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर भाग निकले। सड़क किनारे खून से लथपथ छात्र के पड़े होने की खबर पर सेमरी गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य जयशंकर पटेल, शिक्षक विपिन सिंघानिया समेत कई अन्य लोग वहां पहुंचे और निजी वाहन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर आए। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने संस्कार को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

    छात्र के बाबा ने पुलिस को बताया- किसी से रंजिश नहीं

    एसीपी मेजा एसपी उपाध्याय और प्रभारी निरीक्षक कोरांव पुलिस टीम के साथ छात्र के घर पहुंचे और स्वजन से घटना के बारे में बात की। घायल छात्र के बाबा हृदय नारायण शुक्ला ने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। एसीपी मेजा ने बताया कि घटना की तहरीर लेकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

