प्रयागराज में 4 लाख का वैध पटाखा बरामद, दो गिरफ्तार, नहीं रुक रहा अवैध भंडारण और कारोबार

जागरण टीम, प्रयागराज। अवैध रूप से पटाखा का भंडारण करने वालों के खिलाफ प्रतिदिन कार्रवाई हो रही है। रविवार देर रात उतरांव और सोरांव में छापेमारी कर पुलिस ने चार लाख से अधिक का पटाखा बरामद किया। दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर अपने साथियों के साथ कई दिन से पटाखों का भंडारण कर रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चूनी-चोकर के गोदाम में छिपाकर रखे गए थे पटाखे उतरांव प्रतिनिधि के मुताबिक रविवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि सौरा गांव स्थित आबादी के बीच एक मकान में चूनी-चोकर के गोदाम के पीछे के हिस्से में दीपावली पर महंगे दामों में बेचने के उद्देश्य से अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है।

19 बोरी व कार्टून में 188 किलो पटाखा बरामद सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। तलाशी के दौरान पीछे के कमरे से 19 बोरी और कार्टून में भरे 188 किलो से अधिक पटाखे बरामद किए गए। जिसकी अनुमानित कीमत दो लाख रुपये से अधिक है। पुलिस ने बताया कि गोदाम का संचालन सिठौली गांव निवासी बबलू केसरवानी द्वारा किया जा रहा था, जिसने उक्त मकान को किराए पर लेकर गोदाम बनाया था। गिरफ्तार बबलू केसरवानी ने पुलिस को अपने कुछ साथियों के नाम भी बताए हैं।

सोरांव कस्बा के दो घरों में छापेमारी उधर, सोरांव संवाद सूत्र के मुताबिक रविवार रात सोरांव कस्बा स्थित दो घरों में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया गया। घनी आबादी के बीच पटाखा जमा करने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।