    प्रयागराज में वृद्ध पिता को बेटे ने लाठी से पीटकर मार डाला, 20 घंटे तक वारदात की पुलिस को नहीं दी सूचना

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:39 PM (IST)

    प्रयागराज के बारा थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक बेटे ने पारिवारिक कलह के चलते अपने वृद्ध पिता की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। राम बहादु ...और पढ़ें

    प्रयागराज के बारा में पारिवारिक कलह में बेटे ने पिता को लाठी से पीटकर मौत के घाट उतारा।

    संसू, जागरण, बारा (प्रयागराज)। यमुनापार में शनिवार सुबह एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपित और कोई नहीं, बल्कि वृद्ध का सगा बेटा था। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गया है। आरोपित के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हत्या की वजह पारिवारिक कलह बताई जाती है।

    बारा के सीध टिकट निवासी थे राम बहादुर यादव 

    61 वर्षीय राम बहादुर यादव पुत्र स्व. रामहर्ष यादव बारा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सीध टिकट के मजरा पंडित का पूरा निवासी थे। वह करीब तीन दशक से सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान संचालित करते थे। बताया जाता है कि शनिवार सुबह करीब छह बजे घरेलू विवाद के दौरान राम बहादुर और उनके बेटे रामबाबू यादव में विवाद हो गया।

    बेटे ने पिता पर लाठी से किया वार 

    विवाद के दौरान आक्रोशित होकर रामबाबू यादव ने लाठी से पिता पर हमला कर दिया। इससे राम बहादुर यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दूसरे बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों ने राम बहादुर को शहर के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शनिवार रात करीब नौ बजे उनकी मौत हो गई।

    बेटे ने हत्यारोपित के खिलाफ केस दर्ज कराया

    राम बहादुर की मौत से परिवार में रोना-पिटना मच गया। मामला पारिवारिक होने के कारण लगभग 20 घंटे तक पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी गई। इसके बाद मृतक के पुत्र मुनेश यादव ने आरोपित भाई के खिलाफ बारा थाने में तहरीर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया। इसके बाद पिता के हत्यारोपित रामबाबू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच-पड़ताल शुरू की।

    आरोपित को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश

    बारा पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पिता के हत्यारोपित फरार रामबाबू को गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

