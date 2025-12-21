सड़कम हादसे में कौशांबी जिला पूर्ति अधिकारी आफिस के लिपिक की मौत, प्रयागराज में डिवाइडर से टकराई थी बाइक
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कौशांबी के जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिक ध्रुव कुमार पटेल की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। शनिवार देर रात नवाबगंज थाना क्षेत्र में बाईपास पर हादसा उस वक्त हुआ जब वे अपने घर जा रहे थे।
पहिए के नीचे पत्थर आने से बाइक अनियंत्रित हुई
बताया जाता है कि पहिए के नीचे पत्थर आ जाने के कारण ध्रुव कुमार पटेल की बाइक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंचे घरवालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान लिपिक ने दम तोड़ दिया।
मऊआइमा स्थित घर जाते समय हादसा हुआ
ध्रुव कुमार पटेल मूल रूप से प्रयागराज के मऊआइमा थाना क्षेत्र के नैनवा का पूरा बरा डीह सिकंदरपुर के रहने वाले थे। चार भाइयों में ध्रुव सबसे बड़े थे। घर में उनकी पत्नी नीतू के अलावा दो बच्चे दो वर्ष का बेटा और चार माह की बेटी है। हादसे की जानकारी होने पर पत्नी समेत अन्य परिवार के लोगों का रो-रोकर हाल-बेहाल है।
