सड़कम हादसे में कौशांबी जिला पूर्ति अधिकारी आफिस के लिपिक की मौत, प्रयागराज में डिवाइडर से टकराई थी बाइक

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कौशांबी के जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिक ध्रुव कुमार पटेल की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। शनिवार देर रात नवाबगंज थाना क्षेत्र में बाईपास पर हादसा उस वक्त हुआ जब वे अपने घर जा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहिए के नीचे पत्थर आने से बाइक अनियंत्रित हुई बताया जाता है कि पहिए के नीचे पत्थर आ जाने के कारण ध्रुव कुमार पटेल की बाइक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंचे घरवालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान लिपिक ने दम तोड़ दिया।