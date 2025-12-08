SIR in Prayagraj : जिले के गांवों में आज व शहर में कल तक एसआइआर पूरा कराएं, डीएम ने दिए निर्देश
प्रयागराज के जिलाधिकारी ने संपत्ति पहचान रजिस्टर (एसआईआर) को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। गांवों में आज और शहर में कल तक एसआईआर पूरा करन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in Prayagraj मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को दो दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण इलाके के नौ विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार तक तथा शहरी क्षेत्र की तीन विधानसभाओं में मंगलवार तक अभियान पूरा करने के जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम मनीष कुमार वर्मा ने निर्देश दिए हैं। रविवार रात वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम ने सभी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार को इसमें किसी तरह की लापरवाही न करने की हिदायत भी दिए।
निर्धारित तिथि से पूर्व लक्ष्य पूरा करने की तैयारी
SIR in Prayagraj निर्वाचन आयोग ने 11 दिसंबर तक अभियान पूरा करने की तिथि निर्धारित किया है मगर जिला प्रशासन की ओर से इसके पहले ही अभियान को पूरा करने के लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। रविवार रात तक जिले में लगभग 90 प्रतिशत गणना फार्म डिजिटाइज किए जा चुके थे।
कोरांव विधान सभा फार्म डिजिटाइज में सबसे आगे
SIR in Prayagraj इसमें सबसे ज्यादा कोरांव विधानसभा क्षेत्र में 98.94 प्रतिशत व बारा विधानसभा क्षेत्र में 98.22 प्रतिशत फार्म डिजिटाइज हुए हैं। वहीं सोरांव में 95.63, प्रतापपुर में 93.15, फाफामऊ में 91.73, मेजा में 91.50, फूलपुर में 91.14, हंडिया में 89.79, करछना में 87.90, इलाहाबाद उत्तर में 85.93, इलाहाबाद पश्चिम में 77.93, इलाहाबाद दक्षिण में 77.46 प्रतिशत फार्म डिजिटाइज हो सके हैं।
एक दिन में दो लाख फार्म डिजिटाइज
रविवार को महाअभियान के तहत लगभग दो लाख फार्म डिजिटाइज किए गए। महाअभियान के तहत रविवार को पूरे दिन कार्य किया गया। गणना प्रपत्रों के एकत्रीकरण एवं डिजिटाइजेशन का कार्य बूथ लेवल अधिकारी दोपहर 12 बजे तक घर-घर जाकर तथा इसके बाद शाम पांच बजे तक बूथों पर किया। शहर पश्चमी और शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्रों के फार्म रात में सर्किट हाउस में डिजिटाइज कराए गए। वहीं शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के फार्म रात में सदर तहसील के हाल में डिजिटाइज कराए गए।
वीडियो कांफ्रेंसिंग से डीएम का निर्देश
वीडियो कांफ्रेंसिंग में डीएम ने कहा कि जिन बूथों पर फार्म डिजिटाइज का कार्य पूरे नहीं हो सके हैं, वहां बीएलओ के साथ सोमवार से तीन अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती की जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा ने बताया कि जिन मतदाताओं के गणना फार्म अभी नहीं जमा हुए हैं, उनके घर जाकर बीएलओ फार्म लेंगे और फिर शाम को डिडिटाइज करेंगे। इस कार्य में राजस्व, ग्राम विकास व पंचायती राज विभाग के साथ ही महिला एवं बाल कल्याण विभाग के भी अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं। राजनैतिक दलों ने अपने बूथ लेबल एजेंटों को भी कार्य में लगा दिया है।
10 लाख के करीब डुप्लीकेट, मृतक व शिफ्टेड वोटर
अब तक के अभियान में यह सत्यापन हुआ है कि जिले में लगभग 10 लाख मतदाता लापता, शिफ्टेड, डेड व डुप्लीकेट हैं। इन सभी के नाम काटे जाएंगे। जिन बूथों पर सौ प्रतिशत फार्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं, वहां के बीएलओ द्वारा राजनैतिक दलों के बीएलए के साथ बैठक होगी, जिसमें बीएलओ की ओर से बीएलए को एएसडी (अबसेंट, शिफ्टेड, डेड व डुप्लीकेट) वोटर की सूची दी जाएगी। बीएलए मौके पर कोई साक्ष्य देते हुए एएसडी वोटर पर आपत्ति जताएंगे तो उनका नाम जोड़ा सकेगा।
इलाहाबाद उत्तर में सबसे ज्यादा एएसडी वोटर
इलाहाबाद उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक लाख 81 हजार एएसडी वोटर हैं। जबकि इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 25 हजार एएसडी वोटर मिले हैं। फाफामऊ में 65531, सोरांव में 73050, फूलपुर में 81302, प्रतापपुर में 64278, हंडिया में 63556, मेजा में 49025, करछना में 66382, इलाहाबाद पश्चिम में एक लाख दो हजार 375, बारा में 58224 व कोराव विधानसभा क्षेत्र में 50119 एएसडी वोटर के नाम मतदाता सूची में थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।