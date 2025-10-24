प्रयागराज-वाराणसी को जोड़ने वाले शास्त्री पुल पर ओवरलोड वाहनों की CCTV से होगी निगरानी, जाम से मिलेगी निजात

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज को वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित शास्त्री पुल अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी पर बने इस पुल पर 24 घंटे आवागामन रहता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में ओवरलोड वाहनों की भी आवाजाही काफी संख्या में रहती है।

ओवरलोड वाहनों से शास्त्री पुल में आ रही खराबी शास्त्री पुल पर ओवरलोड वाहनों के आवागमन से अक्सर पुल की बेयरिंग और ज्वाइंटर में खराबी आ जाती है। ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी यातायात विभाग पर है लेकिन यह विभाग अनजान बना हुआ है।

रात में ओवरलोड वाहनों की कतार से आम जन परेशान प्रतिदिन रात नौ बजे के बाद शास्त्री पुल पर ओवरलोड वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। विभागीय लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को तो भुगतना पड़ता है। साथ ही पुल भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। प्रयागराज से वाराणसी जाने वाला रूट पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। छठ पूजा महोत्सव के बाद पुल की मरम्मत लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड तीन की ओर से कराया जाएगा।

दिसंबर में सीसीटीवी लगाने की शुरू होगी प्रक्रिया शास्त्री पुल की मरम्मत के बाद लोक निर्माण विभाग यहां सीसीटीवी कैमरे लगवाएगा। इसके लगने से ओवरलोड वाहनों की जानकारी तो मिलेगी ही, समय पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए पांच से सात लाख रुपये तक इसके लिए बजट खर्च किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो दिसंबर से जनवरी के बची कैमरा लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

शास्त्री पुल पर प्रतिदिन 6000 वाहनों का आवागमन 2200 मीटर लंबे शास्त्री पुल पर प्रतिदिन लगभग 60 हजार छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। रात में नैनी की ओर से ओवरलोड वाहन बड़ी संख्या में प्रतिदिन प्रयागराज से झूंसी की ओर जाते हैं। भारी वाहनों के चलते पिछले अक्सर पिलर की बेयरिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी। कुछ पिलर की बेयरिंग में अभी भी कमी है जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।