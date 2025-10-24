Language
    26 अक्टूबर से बदलेगी उड़ानों की समय सारिणी, प्रयागराज से किस शहर को कब उड़ान भरेगा विमान, कहां की फ्लाइट बंद होगी?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:13 PM (IST)

    26 अक्टूबर से नागर विमानन निदेशालय की शीतकालीन समय सारिणी लागू होने के साथ ही प्रयागराज से उड़ानों के समय में बदलाव होगा। रायपुर के लिए उड़ानें बंद हो जाएंगी, जबकि मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, हैदराबाद, दिल्ली और बिलासपुर के लिए उड़ानें जारी रहेंगी। इंडिगो और एलायंस एयर की उड़ानों के समय में भी संशोधन किया गया है। नई उड़ानों के अभाव में यात्रियों को असुविधा हो सकती है।

    डीजीसीए की शीतकालीन समय सारिणी के तहत 26 अक्टूबर से उड़ानों का समय बदलेगा। रायपुर के लिए हवाई सेवा बंद होगी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) की शीतकालीन समय सारिणी 26 अक्टूबर, रविवार से लागू होने जा रही है। इसके साथ ही प्रयागराज से आने-जाने वाली उड़ानों के समय में बदलाव होगा।

    रायपुर को हवाई सेवा सिर्फ 25 अक्टूबर तक

    इस नई समय-सारिणी में रायपुर की उड़ान को शामिल नहीं किया गया है। 25 अक्टूबर को यह उड़ान आखिरी बार संचालित होगी। इसके बाद प्रयागराज हवाई अड्डे से केवल मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, हैदराबाद, दिल्ली और बिलासपुर के लिए ही उड़ानें उपलब्ध होंगी।

    उड़ानों के प्रस्थान-आगमन के समय में संशोधन

    शीतकालीन समय सारिणी में होने वाले इस बदलाव की पुष्टि प्रयागराज हवाई अड्डा के निदेशक मुकेश चंद्र उपाध्याय ने की है। उन्होंने बताया कि लगभग सभी उड़ानों के प्रस्थान और आगमन के समय में संशोधन किया जा रहा है।

    प्रयागराज वासियों को एक और झटका

    इस बदलाव ने शहरवासियों को एक और झटका दिया है, क्योंकि रायपुर की उड़ान बंद होने से कनेक्टिविटी और कम हो जाएगी। इससे पहले इंडिगो एयरलाइंस ने पुणे, इंदौर और भोपाल जैसी उड़ानों को भी बंद कर दिया था, और अब रायपुर भी इस सूची में शामिल हो गया है।

    नई समय सारिणी में एक भी नई उड़ान नहीं 

    हाल ही में हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक में कई नई उड़ानों को शुरू करने पर सहमति बनी थी, लेकिन नई समय-सारिणी में न तो नई उड़ानों को जगह मिली और न ही किसी नई विमानन कंपनी की उड़ान को शामिल किया गया। यह स्थिति यात्रियों के लिए निराशाजनक है, क्योंकि शहर से हवाई संपर्क लगातार सीमित हो रहा है।

    इंडिगो की उड़ानों में बदलाव

    इंडिगो की उड़ानों के नए समय की बात करें तो प्रयागराज से मुंबई के लिए उड़ान अब दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी और शाम 3:50 बजे मुंबई पहुंचेगी। वहीं, मुंबई से प्रयागराज की उड़ान सुबह 10:50 बजे प्रस्थान कर दोपहर 12:55 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। दिल्ली के लिए उड़ान दोपहर 3:10 बजे प्रयागराज से रवाना होगी और शाम 4:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी, जबकि दिल्ली से प्रयागराज की उड़ान दोपहर 1:10 बजे शुरू होकर दोपहर 2:30 बजे प्रयागराज आएगी।

    भुवनेश्वर के लिए सुबह 11.35 बजे प्रस्थान 

    भुवनेश्वर के लिए उड़ान सुबह 11:35 बजे प्रयागराज से प्रस्थान कर दोपहर 1:25 बजे पहुंचेगी। भुवनेश्वर से प्रयागराज की उड़ान सुबह 8:55 बजे रवाना होकर सुबह 11:00 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। बेंगलुरु के लिए उड़ान दोपहर 1:30 बजे प्रयागराज से उड़ान भरेगी और शाम 4:05 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी, जबकि बेंगलुरु से प्रयागराज की उड़ान सुबह 10:15 बजे शुरू होकर दोपहर 12:50 बजे प्रयागराज आएगी।

    हैदराबाद के लिए दोपहर सवा एक बजे फ्लाइट 

    हैदराबाद के लिए उड़ान दोपहर 1:15 बजे प्रयागराज से रवाना होगी और दोपहर 3:15 बजे हैदराबाद पहुंचेगी, वहीं हैदराबाद से प्रयागराज की उड़ान सुबह 10:45 बजे शुरू होकर दोपहर 12:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। 

    एलायंस एयर की उड़ानें

    एलायंस एयर की उड़ानों में भी बदलाव किया गया है। प्रयागराज से दिल्ली के लिए उड़ान शाम 5:05 बजे रवाना होगी और शाम 6:55 बजे दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली से प्रयागराज की उड़ान सुबह 7:50 बजे शुरू होकर सुबह 9:40 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। बिलासपुर के लिए उड़ान सुबह 11:10 बजे प्रयागराज से रवाना होगी और दोपहर 12:35 बजे बिलासपुर पहुंचेगी, जबकि बिलासपुर से प्रयागराज की उड़ान दोपहर 3:30 बजे शुरू होकर शाम 4:45 बजे प्रयागराज आएगी।

    अकासा एयर की उड़ान

    अकासा एयर की उड़ान में भी बदलाव हुआ है। प्रयागराज से मुंबई के लिए उड़ान अब शाम 4:05 बजे रवाना होगी और शाम 6:30 बजे मुंबई पहुंचेगी। मुंबई से प्रयागराज की उड़ान दोपहर 1:00 बजे शुरू होकर दोपहर 3:15 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

    यात्रियों के लिए असुविधा

    रायपुर की उड़ान बंद होने और नई उड़ानों के शुरू न होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। खासकर उन यात्रियों को, जो नियमित रूप से रायपुर की यात्रा करते थे। इसके अलावा, समय में बदलाव से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना नए सिरे से बनानी होगी।

    डीजीसीए के निर्देशानुसार उड़ानों के समय में बदलाव 

    हवाई अड्डा प्रशासन का कहना है कि यह बदलाव डीजीसीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है, लेकिन नई उड़ानों की कमी शहर की हवाई कनेक्टिविटी पर सवाल उठा रही है। यात्रियों की मांग है कि जल्द से जल्द नई उड़ानें शुरू की जाएं, ताकि प्रयागराज से अन्य शहरों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके।

