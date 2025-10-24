प्रयागराज में घर में सो रहे थे तीन लोग, अचानक कच्ची दीवार ढहने से वृद्धा की मौत, दो नाती घायल

संसू, नैनी (प्रयागराज)। प्रयागराज के नैनी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। इस दुर्घटना में एक वृद्ध महिला की जान चली गई, जबकि उसके दो नाती घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस समय हुआ, जब सभी कच्चे घर में सो रहे थे।

औद्योगिक थाना क्षेत्र के मुंगारी गांव में हादसा मुंगारी गांव में हादसा हुआ। रात में कमरे की कच्ची दीवार ढह गई। इसके मलबे में दबकर कमरे में सो रही वृद्धा और उसके साथ सो रहे उसके दो नाती मलबे में दब गए। घटना से घर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और मलबे में दबे लोगों को निकाल कर समीप के निजी अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान वृद्धा की मौत हो गई और बच्चों का इलाज चल रहा है।

जिस कमरे की दीवार ढही, उसी में तीनों सो रहे थे औद्योगिक थाना क्षेत्र के मुंगारी गांव के कोहराना बस्ती में 60 वर्षीय गीता देवी पत्नी कन्हैया लाल और उसके दो नाती यश पुत्र रंजय व शुभम पुत्र संजय सो रहे थे। देर रात मकान की कच्ची दीवार अचानक ढह गई, जिससे उसमें सो रहे सभी लोग मलबे में दब गए।

पुलिस को सुबह हुई घटना की जानकारी ग्रामीणों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और समीप के निजी अस्पताल में ले गए। वहां गंभीर रूप से घायल गीता देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर गांव में शोक का माहौल हो गया। उनके दोनों नातियों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को शुक्रवार सुबह दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की।