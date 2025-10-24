Language
    प्रयागराज में घर में सो रहे थे तीन लोग, अचानक कच्ची दीवार ढहने से वृद्धा की मौत, दो नाती घायल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:37 PM (IST)

    प्रयागराज में एक हृदयविदारक घटना घटी जिसमें एक कच्ची दीवार गिरने से एक बुजुर्ग महिला की दुखद मृत्यु हो गई और उनके दो पोते घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब वे सभी अपने घर में सो रहे थे। कच्ची दीवार अचानक ढह गई, जिससे महिला मलबे में दब गई और उसकी जान चली गई। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

    प्रयागराज में दीवार ढहने से वृद्धा गंभीर, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जागरण

    संसू, नैनी (प्रयागराज)। प्रयागराज के नैनी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। इस दुर्घटना में एक वृद्ध महिला की जान चली गई, जबकि उसके दो नाती घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस समय हुआ, जब सभी कच्चे घर में सो रहे थे।

    औद्योगिक थाना क्षेत्र के मुंगारी गांव में हादसा

    मुंगारी गांव में हादसा हुआ। रात में कमरे की कच्ची दीवार ढह गई। इसके मलबे में दबकर कमरे में सो रही वृद्धा और उसके साथ सो रहे उसके दो नाती मलबे में दब गए। घटना से घर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और मलबे में दबे लोगों को निकाल कर समीप के निजी अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान वृद्धा की मौत हो गई और बच्चों का इलाज चल रहा है।

    जिस कमरे की दीवार ढही, उसी में तीनों सो रहे थे 

    औद्योगिक थाना क्षेत्र के मुंगारी गांव के कोहराना बस्ती में 60 वर्षीय गीता देवी पत्नी कन्हैया लाल और उसके दो नाती यश पुत्र रंजय व शुभम पुत्र संजय सो रहे थे। देर रात मकान की कच्ची दीवार अचानक ढह गई, जिससे उसमें सो रहे सभी लोग मलबे में दब गए।

    पुलिस को सुबह हुई घटना की जानकारी 

    ग्रामीणों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और समीप के निजी अस्पताल में ले गए। वहां गंभीर रूप से घायल गीता देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर गांव में शोक का माहौल हो गया। उनके दोनों नातियों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को शुक्रवार सुबह दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की।

    एसओ औद्योगिक क्षेत्र बोले- दोनों घायल खतरे से बाहर 

    एसओ औद्योगिक क्षेत्र विपिन कुमार पाल का कहना है कि लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। सुबह जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर गई थी। वृद्धा की मौत हो चुकी है और उसके दोनों नाती का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वे खतरे से बाहर बताए जाते हैं।