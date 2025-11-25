प्रयागराज शहर के पुराने मुहल्लों में 80 किमी बिछाई जाएगी सीवर लाइन, छूटे क्षेत्रों में इसके लिए दिसंबर से शुरू होगा सर्वे
प्रयागराज शहर के पुराने मुहल्लों में सीवर लाइन की समस्या को दूर करने के लिए जलकल विभाग दिसंबर से छूटे मुहल्लों में सीवर लाइन बिछाने का सर्वे शुरू करेगा। 80 से 120 किमी तक सीवर लाइन बिछाई जाएगी, जिससे लोगों को दूषित पानी से निजात मिलेगी। सर्वे एक माह में पूरा होगा और दो से तीन माह में सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के कई मुहल्लों में सीवर लाइन नहीं बिछाई गई है। इस वजह से दूषित पानी सड़कों पर बहता है और वहां रहने वाले व आने-जाने वालों को समस्या झेलना पड़ता है। सुविधा मुहैया कराए बिना ही जलकल विभाग सीवर कर भी वर्षों से वसूल रहा है।
1,400 किमी तक सीवर लाइन बिछाई गई है
इस समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए दिसंबर से छूटे मुहल्ले में सीवर लाइन बिछाने का सर्वे शुरू होगा। एक माह के भीतर सर्वे पूरा करके सीवर लाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान में 1,400 किमी तक सीवर लाइन बिछाई गई है।
80 से 120 किमी तक सीवर लाइन बिछाई जाएगी
शहर के 80 पुराने वार्डों के मुहल्लों में 80 से 120 किमी तक सीवर लाइन बिछाई जाएगी। सीवर लाइन बिछाने के दौरान ही भवन स्वामियों को कनेक्शन भी दिया जाएगा। जल निगम की ओर से सर्वे पूरा करके रिपोर्ट नगर आयुक्त को उपलब्ध कराई जाएगी। नगर आयुक्त के माध्यम से रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शहर के कई पुराने वार्डों में कहीं पर 100 मीटर तो कहीं पर 50 मीटर की दूरी में नई सीवर लाइन बिछाई जाएगी।
इन मुहल्लों में होगा सर्वे
मलाकराज मुट्ठीगंज, दरियाबाद, रामबाग, बहादुरगंज, अतरसुइया, अटाला ,चकिया, हिम्मतगंज, राजरूपपुर, बेनीगंज, करैलाबाग, लूकरगंज सहित सलोरी,शिवकुटी, विश्वविद्यालय क्षेत्र, एलनगंज, टैगोर टाउन, भारद्वाज पुरम, बाघम्बरी हाउसिंग,तेलियरगंज, मेंहदौरी,रसूलाबाद, करेली,लूकरगंज,अशोक नगर,राजारापुर, स्वराज नगर,बघाड़ा, म्योराबाद,बघाड़ा,कटरा, मम्फोर्डगंज,सादियाबाद,अलोपीबाग आदि वार्डों में सीवर लाइन बिछाने के लिए सर्वे होगा।
2-3 माह में सीवर लाइन बिछाई जाएगी : नगर आयुक्त
नगर आयुक्त साईं तेजा का कहना है कि शहर के छूटे हुए मुहल्लों में सीवर लाइन की सुविधा लोगों को मिले इसके लिए अगले महीने से सीवर लाइन बिछाने के लिए सर्वे शुरू कराया जाएगा। दो से तीन माह में सीवर लाइन बिछाकर लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
