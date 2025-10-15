प्रयागराज के बिशप जानसन गर्ल्स स्कूल एंड कालेज की पूर्व प्रधानाचार्य व देवर पर केस, भविष्य निधि का पैसा हड़पने का मामला
प्रयागराज के बिशप जानसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की पूर्व प्रधानाचार्य पारुल सोलोमन और उनके देवर पर भविष्य निधि का पैसा हड़पने का आरोप है। अदालत के आदेश पर कर्नलगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान प्रधानाचार्य शर्ली मसीह ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानाचार्य ने कर्मचारियों का भविष्य निधि का पैसा जमा नहीं किया। शिक्षकों ने भी गबन का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बिशप जानसन गर्ल्स स्कूल एंड कालेज की पूर्व प्रधानाचार्य पारुल सोलोमन और उसके देवर एलिक्स जेंडर मसीह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा हड़पने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।
स्कूल की वर्तमान प्रधानाचार्य का क्या कहना है
कोर्ट के आदेश पर कर्नलगंज पुलिस ने मेरठ के देवनगर, मिशन कंपाउंड सदर बाजार निवासी दोनों आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। स्कूल की वर्तमान प्रधानाचार्य शर्ली मसीह का आरोप है कि अध्यापकों और कर्मचारियों ने आरोपित करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के तहत पूर्व प्रधानाचार्य पारुल सोलोमन ने अपने कार्यकाल के दौरान भविष्य निधि का पैसा नहीं भेजा और बैंक का खाता बंद करवा दिया था।
स्कूल के शिक्षकों ने पैसा गबन का लगाया लगाया
पूर्व प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिक्षक संजय वाल्टर करन, सैलमा अमित स्वरूप, सेरोन डोरीन सहित अन्य ने भविष्य निधि का पैसा गबन करने का आरोप लगाया। शिक्षकों, कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा बैंक खाता में जमा न करके गलत ढंग से गबन किया जाता था।
इंस्पेक्टर कर्नलगंज बोले- केस दर्ज कर विवेचना की जा रही
स्कूल की पूर्व प्रधानाचार्य पारुल ने अपने देवर एलिक्स के साथ सांठगांठ करके कर्मचारियों का पैसा हड़प लिया। इंस्पेक्टर कर्नलगंज राजेश उपाध्याय का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखकर विवेचना की जा रही है।
पेपर लीक मामले में हुई थी गिरफ्तारी
आरओ/एआरओ पेपर लीक मामले में बिशप जानसन गर्ल्स स्कूल एंड कालेज की पूर्व प्रधानाचार्य पारुल सोलोमन की गिरफ्तारी हुई थी। एसटीएफ ने अपनी जांच में पाया था कि स्कूल से पेपर लीक हुआ था, जिसमें संविदा कर्मी भी शामिल थे। पारुल को गिरफ्तार करने के बाद नैनी जेल में निरुद्ध किया गया था। स्कूल की वर्तमान प्रधानाचार्य शर्ली मसीह का यह भी आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करवाकर पारुल अवैध रूप से धन अर्जित करती थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।