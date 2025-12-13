Language
    प्रयागराज में माडल पीएम आवास बनाने को मिले 1.20 लाख रुपये कर्मचारी खा गए, पत्र भी कार्यालय से कर दिया गया गायब

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    प्रयागराज के उरुवा विकास खंड में मॉडल पीएम आवास बनाने के लिए दिए गए 1.20 लाख रुपये कर्मचारियों द्वारा गबन कर लिए गए। सितंबर 2024 में धनराशि जारी होने ...और पढ़ें

    प्रयागराज के उरुवा विकास खंड में माडल पीएम आवास के लिए जारी 1.20 लाख रुपये का गबन किया गया।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यमुनापार के उरुवा ब्लाक में माडल पीएम आवास बनाने के लिए दिया गया 1.20 लाख रुपये कर्मचारी खा गए। यही नहीं बजट से संबंधित जिले से जारी हुआ पत्र भी दफ्तर से गायब कर दिया गया। इसके कारण अफसरों को इसकी भनक ही नहीं लगी। करीब एक सप्ताह पहले यह मामला तब खुला जब आवास न बनाने पर बीडीओ से स्पष्टीकरण तलब किया गया। अब अफसरों व कर्मचारियों में खलबली मची है।

    2024 में डीआरडीए की ओर से धनराशि दी गई थी 

    हर विकास खंड कार्यालय में एक-एक माडल पीएम आवास बनवाया जाता है। ऐसा इसलिए कि ग्राम प्रधान इसे देखकर अपने-अपने गांव में लाभार्थियों के पीएम आवास बनवाएं। उरुवा में भी माडल पीएम आवास बनना था। सितंबर 2024 में डीआरडीए की ओर से ब्लाक को माडल पीएम आवास के लिए 1.20 लाख रुपये जारी किए गए थे। 16 महीने बीत जाने के बाद भी ब्लाक में आवास नहीं बना। जबकि, सरकारी खजाने से बजट पहले ही निकल गया था।

    सरकारी धन के गबन की भनक नहीं लगी 

    बजट जारी करते समय डीआरडीए से ब्लाक को सूचना देने के लिए पत्र भी लिखा जाता है। यह पत्र भी ब्लाक की फाइलों से गायब कर दिया गया। इसी बीच जुलाई में तत्कालीन बीडीओ मनोज कुमार का भी तबादला हो गया। उनकी जगह श्रुति शर्मा ने ब्लाक की जिम्मेदारी संभाली। ऐसे में सरकारी धन के इस गबन की किसी को भनक नहीं लगी।

    डीआरडीए के पीडी ने मांगा स्पष्टीकरण तो खुला मामला 

    करीब एक सप्ताह पहले डीआरडीए के पीडी भूपेंद्र सिंह ने माडल पीएम आवास न बनने पर बीडीओ श्रुति शर्मा से स्पष्टीकरण तलब किया। पीडी की नोटिस ब्लाक पहुंची तो अधिकारी सकते में आ गए। फिर बजट की खोजबीन शुरू हुई, जिसके बाद घोटाले से परदा उठा।

    दोषी कर्मचारी पर होगी कार्रवाई : प्रभारी सीडीओ

    सीडीओ जीपी कुशवाहा का कहना हे कि उरुवा ब्लाक में माडल पीएम आवास बनाने के लिए पिछले साल बजट दिया गया था, लेकिन अभी तक आवास नहीं बना। जबकि आवास का पैसा पहले ही निकल गया है। बीडीओ को मामले में जांच करके दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

