    प्रयागराज निवासी CRPF दारोगा की नींद में मौत, रात में सोए लेकिन सुबह मृत मिले, साथी अवाक, गुवाहाटी में तैनात थे

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:23 PM (IST)

    प्रयागराज के रहने वाले सीआरपीएफ दारोगा राजेंद्र कुमार पांडेय, जो गुवाहाटी में तैनात थे, रात को सामान्य रूप से सोने के बाद सुबह मृत पाए गए। उनके साथी जगाने पहुंचे तो वे नहीं उठे। इस घटना से उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी से विमान द्वारा दिल्ली लाया गया, फिर बनारस होते हुए प्रयागराज स्थित उनके आवास पर पहुंचाया गया, जहाँ सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

    गुवाहाटी में तैनात प्रयागराज निवासी CRPF दारोगा की नींद में निधन हो गया।

    संसू, थरवई (प्रयागराज)। सीआरपीएफ के दारोगा रात में सोने से पहले सामान्य अवस्था में थे। हालांकि जब सुबह उनके साथी जगाने पहुंचे तो वे नहीं उठे। अचेत देख साथी अवाक रह गए। प्रयागराज निवासी सीआरपीएफ दारोगा की पोस्टिंग गुवाहाटी में थी। इस घटना की जानकारी होने पर यहां परिवार के लोग स्तब्ध हैं। 

    प्रयागराज के रसूलाबाद निवासी थी राजेंद्र 

    प्रयागराज के रसूलाबाद घाट निवासी 44 वर्षीय राजेंद्र कुमार पांडेय इन दिनों सीआरपीएफ के गुवाहाटी ग्रुप केंद्र में सहायक उप निरीक्षक (मंत्रालय) के पद पर तैनात थे। शनिवार की रात वे सामान्य रूप से सोए थे, लेकिन रविवार सुबह जब साथियों ने उन्हें जगाने का प्रयास किया तो वे मृत अवस्था में पाए गए।

    स्वजन घटना से अवाक हैं

    घटना की सूचना मिलते ही गुवाहाटी ग्रुप केंद्र में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना प्रयागराज निवासी उनके परिवार के लोगों को दी गई तो उनके घर में कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्हें तो सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा है। 

    बनारस होकर लाया गया पार्थिव शरीर

    सीआरपीएफ प्रशासन की देखरेख में दारोगा राजेंद्र पांडेय का पार्थिव शरीर गुवाहाटी से विमान द्वारा दिल्ली लाया गया। वहां से बनारस होते हुए सोमवार दोपहर बाद सड़क मार्ग से प्रयागराज के रसूलाबाद स्थित उनके आवास पहुंचाया गया।

    सम्मान के साथ रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार

    अंतिम संस्कार रसूलाबाद घाट पर सीआरपीएफ ग्रुप के डीआइजी धीरज कुमार की मौजूदगी में जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ एसएम राम जी सिंह के नेतृत्व में उन्हें सलामी दी। उनकी पत्नी कविता पांडेय के अलावा 21 वर्षीय पुत्र ऋषभ और 18 वर्षीय उत्कर्ष पांडेय गमगीन हैं।

