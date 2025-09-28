Ramlila 2025 : प्रयागराज में अनोखा होगा रावण वध, कहां-कहां होगा रावण वध, कहां दो रामलीला कमेटियां कराएंगी एक रावण का वध?

Ramlila 2025 इस वर्ष रामलीला में रावण वध का दृश्य विशेष होगा। श्रीपथरचट्टी रामलीला कमेटी में रावण का सिर धड़ से अलग होता दिखाई देगा जिससे दर्शक अचंभित होंगे। वहीं अन्य कमेटियां भी रावण के विशाल पुतले का दहन करेंगी। अल्लापुर में 50 फीट का रावण जलाया जाएगा। इन रामलीलाओं का उद्देश्य दर्शकों को धर्म और संस्कृति से जोड़ना है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दशरथनंदन श्रीराम का वही आदर्श। माता सीता का अद्वितीय समर्पण। कैकेई की कुटिल चाल और लक्ष्मण की भातृसेवा। भरत का त्याग और संकटमोचन हनुमान जी की वीरता... और लंकानरेश रावण का वही अहंकार। रामायण का जीवंत स्वरूप रामलीला में देखने को मिलता है। जहां कथा सदियों पुरानी होती है। उसकी परंपराएं अनादिकाल से वही हैं। कुछ भिन्न होता है तो वह है उसकी प्रस्तुति का तरीका। प्रयागराज में हर कमेटी रामलीला को नयनाभिराम बनाने को तरह-तरह के जतन करती हैं।

श्रीपथरचट्टी रामलीला कमेटी : रावण से अचंभित होंगे दर्शक भक्ति, रोमांच व आकर्षण से परिपूर्ण श्रीपथरचट्टी की रामलीला 'कथा रामराज की' का रावण वध भी अनूठा होगा। मंच पर तकनीक व कला का अद्भुत समन्वय देख दर्शक अचंभित नजर आएंगे। जी हां, सही समझा आपने। यहां दूसरी रामलीला कमेटियों की भांति न रावण पुतला का दहन होगा, न रावण वध की साधारण लीला होगी। यहां दर्शकों का सिर धड़ से अलग होता दिखाई पड़ेगा। श्रीराम की हर बाण पर रावण का सिर कटेगा और बाद में आकर जुड़ जाएगा।

रामबाग प्रांगण में होगा रावण वध यह प्रयोग श्रीपथरचट्टी रामलीला कमेटी के रामबाग प्रांगण में देखने को मिलेगा। अंत में विभीषण की सलाह पर श्रीराम रावण की नाभि पर तीर मारकर उनका वध करते हैं। रावण का मंच पर वध होते देखना हर दर्शक के लिए अद्भुत पल होगा। कमेटी के प्रवक्ता लल्लूलाल 'सौरभ' कहते हैं कि मंच पर प्राचीन परंपरा को जीवंत किया जा रहा है। अभी तक लोग जो दृश्य टीवी पर देखते थे उसे मंच पर साक्षात देखने को मिलेगा। जो कौतुहल से पूर्ण होगा। रावण वध, भरत-मिलाप देख हर कोई भक्तिभाव से ओतप्रोत हो जाएगा।

बरगद घाट पर रावण पुतला दहन श्रीमहंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी का रावण दहन भव्य व आकर्षण होगा। इस लीला में प्राचीन परंपरा के साथ आधुनिकता का दर्शन होगा। शाहगंज राम मंदिर से भगवान श्रीराम व लक्ष्मण की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए मीरापुर स्थित बरगद घाट जाएगी। वहां श्रीराम रावण के 15 फीट के पुतले पर तीर मारकर उसका दहन करेंगे। रामलीला के निर्देश सचिन गुप्ता के अनुसार रावण के पुतला दहन के बाद भगवान का गाजे-बाजे व ध्वज-पताका के साथ विजय जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद एकादशी तिथि पर श्रीराम-भरत मिलाप की लीला होगी।

दारागंज रामलीला : दो कमेटियां कराएंगी एक रावण का वध प्राचीन सभ्यता व परंपरा की प्रतीक श्रीदारागंज रामलीला कमेटी की रामलीला की तरह रावण वध होता है। विजया दशमी पर भगवान श्रीराम की सवारी श्रृंगार भवन से उठकर निराला मार्ग होते हुए अलोपीबाग फोर्ट मैदान जाएगी। वहां रावण वध की लीला परंपरागत तरीके से की जाएगी। इसमें श्रीकटरा रामलीला कमेटी के भगवान श्रीराम भी शामिल होंगे। रावण का वध करने से पहले कटरा के भगवान राम पीछे हो जाएंगे। फिर दारागंज के भगवान रावण के पुतले का दहन करेंगे।