कितना बदला प्रयागराज, 60 के दशक में रामदल की चकाचौंध देख लगता था धरती पर उतर आया हो ‘स्वर्ग’...

समाजसेवी सीता श्रीवास्तव को 1960 के दशक का नवरात्र और दशहरा आज भी याद है। उस समय रामदल देखने के लिए लोगों में बहुत उत्साह रहता था खासकर बच्चों में। नवमी और दशमी के आयोजन खास होते थे। नवरात्र के पहले दिन से ही चौक इलाके में धूम शुरू हो जाती थी। रामबाग में रावण का मंचन होता था जिसमें रावण नृत्य करता था।

सूर्य प्रकाश तिवारी, प्रयागराज। नवरात्र और दशहरा मनाया जरूरत जाता है। खूब धूमधाम और धूमधड़ाका भी होता, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही। वह उत्साह नहीं रहा जो 60 के दशक में रहता था। मुझे अब भी याद है 1960 की नवरात्र व दशहरा। यह कहना है समाजसेवी सीता श्रीवास्तव का।

उन्होंने बताया कि उस वक्त वे अपने मायका शहर के जीरो रोड मुहल्ला में रहती थी। हर कोई रामदल देखने को ललायित रहता था। बड़ों से ज्यादा उत्साह तो बच्चों में दिखता था। कई दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। कौन-कौन जाएगा, इसकी गिनती शुरू हो जाती थी।

वैसे तो नवमी व दशमी के आयोजन ही आकर्षण के केंद्र रहते थे, लेकिन इसकी धूम तो नवरात्र के पहले दिन से ही चौक इलाके में नजर आने लगती थी। नवमी के दिन पजावा का रामदल घर से ही देख लेते थे। जबकि, पथरचट्टी के रामदल को देखने के लिए बाहर जाना पड़ता था। सिर्फ रामदल की रौनक देखने के लिए पूरी-पूरी रात जगते थे। रात भर तरह-तरह के खाने-पीने की चीजें मिलती थी।