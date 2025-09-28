प्रयागराज में आशीष के छोले-कुलचे के लोग दीवाने हैं, आप भी कटरा में विश्वविद्यालय मार्ग पर आएं तो स्वाद अवश्य चखें

प्रयागराज में आशीष कुमार धुरिया के छोले-कुलचे का स्वाद अनोखा है। कटरा स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गेट नंबर दो के सामने उनकी दुकान पर दिनभर भीड़ रहती है। आशीष ने राजस्थान में छोले-कुलचे बनाने की विधि सीखी और नौकरी छोड़कर यहाँ दुकान खोल ली। वे छोले बनाने के लिए मटर प्याज टमाटर हरी मिर्च और मसालों का उपयोग करते हैं। लोग उनके खान-पान के दीवाने हैं।

राजेंद्र यादव, प्रयागराज। संगम नगरी यूं तो धर्म और ऐतिहासिक नगरी के नाम से विख्यात है। यहां का खान-पान भी निराला है। एक से एक लजीज व्यंजन लगभग शहर के सभी मुहल्लों का प्रसिद्ध है। यहां हम स्ट्रीट फूड की चर्चा करेंगे। शहर के कटरा मुहल्ला स्थित विश्वविद्यालय मार्ग पर एक दुकान में छोले-कुलचे की दूर-दूर तक डिमांड है। एक बार इसका स्वाद लेने वाला बार-बार यहां खिंचा चला आता है।

लोकप्रिय व्यंजन है छोला-कुलचा छोला-कुलचा लोकप्रिय व्यंजन है, जिसमें तीखे और मसालेदार छोले (मटर या चना) को नरम कुलचे (मैदा-आटा-सूची की गोल रोटी) के साथ परोसा जाता है। यह एक ऐसा व्यंजन माना जाता है जिसका स्वाद लाजवाब होता है। खासतौर पर यह व्यंजन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में प्रसिद्ध है, लेकिन अब इसका स्वाद संगम नगरी के लोग भी ले रहे हैं।

राजस्थान से सीखी छोला-कुलचा बनाने की विधि यमुनापार में करछना के रहने वाले आशीष बताते हैं कि वह राजस्थान में एक कंपनी में काम करते थे। वहीं बगल में छोले-कुलचे की दुकान लगती थी। कंपनी से छुट्टी के बाद वह दुकान पर वे समय बिताते थे। इसी दौरान छोले-कुलचे बनाने की विधि सीखी।