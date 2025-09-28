प्रयागराज के ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व में Night Safari का लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक, इको टूरिज्म की अन्य योजनाएं भी लुभाएंगी

प्रयागराज में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तीन बड़ी परियोजनाएं शुरू होंगी जिनमें मेजा के चांद खमरिया ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व का कायाकल्प भी शामिल है। यहां ब्लैक बक नाइट सफारी प्रोजेक्ट की फाइल शासन को भेजी जाएगी। कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास पीपीपी माडल पर होटल और रिसार्ट बनेंगे। गंगा कछार में राष्ट्रीय पक्षी विहार को इको टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। धार्मिक और पौराणिक संगम नगरी में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित तीन बड़ी परियोजनाएं अब गति पकड़ेंगी। शीघ्र ही मंडल व जिला स्तर पर इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया जाएगा। इससे कई परियोजनाओं की संभावनाएं परवान चढ़ेंगी।

इन तीन परियोजनाओं का किया जाएगा कायाकल्प संगम नगरी में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं में मेजा के चांद खमरिया ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व का कायाकल्प शामिल है। यहां ब्लैक बक नाइट सफारी प्रोजेक्ट की फाइल तैयार हो चुकी है, जिसे जल्द ही शासन को भेजा जाएगा।

होटल और रिसार्ट कराएगा पर्यटन व वन विभाग कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास पीपीपी माडल पर होटल और रिसार्ट के निर्माण के लिए पर्यटन व वन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विद्युत विभाग को बिजली तथा लोक निर्माण विभाग को आसपास की सड़कों को बेहतर करने का जिम्मा सौंपा जा रहा है।