प्रयागराज में गोतस्करों की संपत्ति होगी कुर्क, अपराध से प्रापर्टी बनाने वालों पर कसेगा शिकंजा, फिर से जांच शुरू

प्रयागराज पुलिस ने गोतस्कर तबरेज की गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फर गिरोह समेत अन्य गोतस्करों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी है। पुलिस राजस्व विभाग के साथ मिलकर तस्करों द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति का ब्योरा जुटा रही है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुठभेड़ में गोतस्कर तबरेज की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस दूसरे गोतस्करों की संपत्ति को लेकर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। खासकर कुख्यात गोतस्कर मो. मुजफ्फर और उसके सहयोगियों की ओर से बनाई गई चल व अचल संपत्ति के बारे में पता लगाया जा रहा है।

चिह्नित की गई प्रापर्टी को गैंग्सटर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी। इसके लिए पुलिस ने कवायद तेज कर दी है, ताकि गोतस्करी जैसे अपराध के जरिए प्रापर्टी बनाने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके।