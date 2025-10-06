Language
    प्रयागराज में गोतस्करों की संपत्ति होगी कुर्क, अपराध से प्रापर्टी बनाने वालों पर कसेगा शिकंजा, फिर से जांच शुरू

    By Tara Gupta Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:55 PM (IST)

    प्रयागराज पुलिस ने गोतस्कर तबरेज की गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फर गिरोह समेत अन्य गोतस्करों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी है। पुलिस राजस्व विभाग के साथ मिलकर तस्करों द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति का ब्योरा जुटा रही है।

    प्रयागराज पुलिस अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई करेगी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुठभेड़ में गोतस्कर तबरेज की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस दूसरे गोतस्करों की संपत्ति को लेकर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। खासकर कुख्यात गोतस्कर मो. मुजफ्फर और उसके सहयोगियों की ओर से बनाई गई चल व अचल संपत्ति के बारे में पता लगाया जा रहा है।

    चिह्नित की गई प्रापर्टी को गैंग्सटर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी। इसके लिए पुलिस ने कवायद तेज कर दी है, ताकि गोतस्करी जैसे अपराध के जरिए प्रापर्टी बनाने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके।

    बताया गया है कि सोरांव निवासी तबरेज के खिलाफ अलग-अलग थाने में गोवध निवारण अधिनियम के कई मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी थी, जबकि उसका एक साथी भाग निकला था। पूछताछ में अभियुक्त तबरेज से कई जानकारी मिली थी और मो. मुजफ्फर गैंग से जुड़े लोगों के बारे में नए तथ्य सामने आए थे।

    इस आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि कई गोतस्करों के विरुद्ध प्रयागराज के अलावा कौशांबी, फतेहपुर, भदोही, जौनपुर समेत अन्य जिलों में मुकदमा कायम है। उन्होंने गोतस्करी के जरिए करोड़ों रुपये की चल व अचल प्रापर्टी बनाई है। ऐसे में राजस्व सहित अन्य विभाग की मदद से अपराध के जरिए अर्जित की गई सभी संपत्ति का पूरा ब्योरा जुटाया जाएगा।

    इसके बाद जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इससे कई तस्करों की गतिविधि और अपराध पर अंकुश लग सकेगा। हालांकि गोतस्करी के मामले में अभी तक मुजफ्फर की पूरामुफ्ती और नवाबगंज स्थित दो संपत्ति को कुर्क की गई है। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि जिले में सक्रिय गोतस्करों और उसके सहयोगियों की संपत्ति की जांच कराकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।