मिठाई व्यावसायी की जंजीर, पर्स और मोबाइल आखिर कहां गुम हुआ, पुलिस के लिए बनी पहेली, प्रयागराज में खून से सना मिला था शव
प्रयागराज के नैनी में मिठाई व्यवसायी की मौत रहस्य बनी हुई है। पुलिस हत्या और दुर्घटना के बीच उलझी है। घटनास्थल के निरीक्षण और सीसीटीवी फुटेज से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मृतक के भाई ने इसे हादसा बताया है क्योंकि बाइक खंभे से टकराई थी। पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है लेकिन मोबाइल पर्स और चेन अभी भी गायब है।
संसू, नैनी (प्रयागराज)। मिठाई व्यवसायी राजकुमार कुशवाहा की मौत के मामले में पुलिस अभी भी हत्या और हादसे के बीच उलझी है। सोमवार दोपहर उनके स्वजन और पुलिस ने हर संभावित एंगल से घटनास्थल का मुआयना किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज से कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। मृतक के स्वजन भी अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया है।
नैनी थाना क्षेत्र के अरैल मोड़ पर स्थित कुशवाहा स्वीट्स के संचालक राजकुमार कुशवाहा शनिवार की रात 11 बजे डांडी का दशहरा मेला देखने गए थे, जहां वापस लौटते समय उनकी मौत हो गई थी। रविवार की भोर में उनका शव सड़क के किनारे पड़ा मिला था। उनके गले की जंजीर, जेब में रखा पर्स और मोबाइल का पता नहीं चला है।
फिलहाल पुलिस मृतक के भाई दिलीप कुशवाहा की तहरीर पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मामले की जांच कर रही है। सोमवार को मृतक के स्वजन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। राजकुमार कुशवाहा की बाइक जिस खंभे से टकराई थी, उस पर पड़े चिह्न से अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे टकराने के बाद गिरने से उनकी मौत हुई होगी। राजकुमार के भाई दिलीप कुशवाहा का कहना है कि मौत हादसा ही प्रतीत हो रहा है। फिलहाल उनके मोबाइल, पर्स और जंजीर का अभी तक पता नहीं चला है।
इस संबंध में चौकी प्रभारी गंगोत्री नगर शिवजी गुप्ता का कहना है कि घटनास्थल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। दूरदराज लगे कैमरे से कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल मौके से मिले साक्ष्य हादसे की ही गवाही दे रहे हैं।
