मिठाई व्यावसायी की जंजीर, पर्स और मोबाइल आखिर कहां गुम हुआ, पुलिस के लिए बनी पहेली, प्रयागराज में खून से सना मिला था शव

प्रयागराज के नैनी में मिठाई व्यवसायी की मौत रहस्य बनी हुई है। पुलिस हत्या और दुर्घटना के बीच उलझी है। घटनास्थल के निरीक्षण और सीसीटीवी फुटेज से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मृतक के भाई ने इसे हादसा बताया है क्योंकि बाइक खंभे से टकराई थी। पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है लेकिन मोबाइल पर्स और चेन अभी भी गायब है।

संसू, नैनी (प्रयागराज)। मिठाई व्यवसायी राजकुमार कुशवाहा की मौत के मामले में पुलिस अभी भी हत्या और हादसे के बीच उलझी है। सोमवार दोपहर उनके स्वजन और पुलिस ने हर संभावित एंगल से घटनास्थल का मुआयना किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज से कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। मृतक के स्वजन भी अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें