Bhutan Air Tour Package : अब विमान से करें भूटान के दर्शनीय स्थलों की यात्रा, IRCTC के पैकेज की कहां-कैसे करें बुकिंग?
Bhutan Air Tour Package आइआरसीटीसी ने भूटान के लिए छह दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज की घोषणा की है। टूर 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस पैकेज में पारो थिम्फू और पुनाखा जैसे दर्शनीय स्थल शामिल हैं। इंडिगो और द्रुक एयर की सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट या कार्यालयों से की जा सकती है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Bhutan Air Tour Package भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने पर्यटकों के लिए एक आकर्षक अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज 'भूटान- खुशियों की भूमि' की घोषणा की है। छह दिवसीय यात्रा 31 अक्टूबर से पांच नवंबर 2025 तक होगी, जिसमें भूटान के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे पारो, थिम्फू और पुनाखा शामिल हैं।
यात्रियों की सुविधा के लिए सीधी उड़ानों की व्यवस्था
यात्रियों की सुविधा के लिए इंडिगो और द्रुक एयर की सीधी उड़ानों की व्यवस्था की गई है। सिमटोखा ज़ोंग, मेमोरियल चोर्टन, बुद्धा प्वाइंट, दोचूला पास, चिमी लहाखांग मंदिर, सस्पेंशन ब्रिज, राष्ट्रीय संग्रहालय, किचू लहाखांग मंदिर, टाइगर नेस्ट मठ और चेले ला पास जैसे मनोरम स्थानों में घुमाया जाएगा।
यह भी पढ़ें- Gold Silver Price Hike : एक वर्ष में सोना 44 व चांदी 61 हजार रुपये महंगी, त्योहारी सीजन में सराफा बाजार की घटी रौनक
टूर पैकेज में कितने रुपये होंगे खर्च
Bhutan Air Tour Package पैकेज की कीमत एकल ठहराव के लिए 95,600 रुपये प्रति व्यक्ति, दो व्यक्तियों के साथ 85,300 रुपये प्रति व्यक्ति, तीन व्यक्तियों के साथ 85,000 रुपये प्रति व्यक्ति, बच्चों के लिए बेड सहित 79,100 रुपये और बिना बेड 75,200 रुपये है। यह टूर ''पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध है।
यह भी पढ़ें- प्रयागराज में अवैध प्लाटिंग करने वाला गिरोह है सक्रिय, जांच-परख करके ही प्लाट खरीदने में अपनी जमा पूंजी लगाएं
बुकिंग के लिए वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं
Bhutan Air Tour Package आइआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि बुकिंग प्रयागराज जंक्शन स्थिति आइआरसीटीसी कार्यालय, लखनऊ कार्यालय या वेबसाइट www.irctctourism.com पर संपर्क करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।