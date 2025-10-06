Bhutan Air Tour Package : अब विमान से करें भूटान के दर्शनीय स्थलों की यात्रा, IRCTC के पैकेज की कहां-कैसे करें बुकिंग?

Bhutan Air Tour Package आइआरसीटीसी ने भूटान के लिए छह दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज की घोषणा की है। टूर 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस पैकेज में पारो थिम्फू और पुनाखा जैसे दर्शनीय स्थल शामिल हैं। इंडिगो और द्रुक एयर की सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट या कार्यालयों से की जा सकती है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Bhutan Air Tour Package भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने पर्यटकों के लिए एक आकर्षक अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज 'भूटान- खुशियों की भूमि' की घोषणा की है। छह दिवसीय यात्रा 31 अक्टूबर से पांच नवंबर 2025 तक होगी, जिसमें भूटान के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे पारो, थिम्फू और पुनाखा शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें