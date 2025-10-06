प्रयागराज में अवैध प्लाटिंग करने वाला गिरोह है सक्रिय, जांच-परख करके ही प्लाट खरीदने में अपनी जमा पूंजी लगाएं

प्रयागराज में अवैध प्लाटिंग का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है। भू-माफिया प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के कुछ लोगों के साथ मिलकर छोटे लेआउट पास कराकर बड़े पैमाने पर प्लाटिंग कर रहे हैं। नैनी झूंसी और फाफामऊ जैसे क्षेत्रों में वे 15 बिस्वा का लेआउट पास कराकर 15 बीघा तक में प्लाटिंग कर रहे हैं जिससे हज़ारों लोगों को धोखा दिया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आप भी प्रयागराज में अपना आशियाना बनवाने के लिए प्लाट खरीदना चाहते हैं तो सतर्क रहें। पूरी जांच और परख करने के बाद ही प्लाट खरीदें। क्योंकि ऐसा न हो कि भू-माफिया के चक्कर में पड़कर आप अवैध प्लाटिंग के जाल में फंस जाएं और अपनी जमा पूंजी गंवा दें।

पीडीए की कार्रवाई का नहीं हो रहा असर शहर के हर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वाला गिरोह सक्रिय है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है। पीडीए की ओर से पिछले चार वर्षों में अवैध प्लाटिंग करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन कार्रवाई का कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है।

सैकड़ों लोगों को गुमराह करके बेची गई है जमीन शहर के अवैध प्लाटिंग करने वाला गिरोह हजारों लोगों को गुमराह करके भूखंड बेच चुके हैं। पास ले-आउट का अभिलेख दिखाकर दूसरे अराजी में उसी के बगल जमीन बेच देते हैं। बिना मानचित्र पास किए भूखंड की बाउंड्री या निर्माण पर जब पीडीए कार्रवाई करता है तो लोग बिक्री करने वाले के पास जाते हैं लेकिन उन्हें आश्वासन ही मिलता है।