    प्रयागराज में अवैध प्लाटिंग करने वाला गिरोह है सक्रिय, जांच-परख करके ही प्लाट खरीदने में अपनी जमा पूंजी लगाएं

    By birendra dwivedi Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:08 PM (IST)

    प्रयागराज में अवैध प्लाटिंग का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है। भू-माफिया प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के कुछ लोगों के साथ मिलकर छोटे लेआउट पास कराकर बड़े पैमाने पर प्लाटिंग कर रहे हैं। नैनी झूंसी और फाफामऊ जैसे क्षेत्रों में वे 15 बिस्वा का लेआउट पास कराकर 15 बीघा तक में प्लाटिंग कर रहे हैं जिससे हज़ारों लोगों को धोखा दिया जा रहा है।

    प्रयागराज में भू-माफिया अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, इनके जाल में फंसकर लोग अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आप भी प्रयागराज में अपना आशियाना बनवाने के लिए प्लाट खरीदना चाहते हैं तो सतर्क रहें। पूरी जांच और परख करने के बाद ही प्लाट खरीदें। क्योंकि ऐसा न हो कि भू-माफिया के चक्कर में पड़कर आप अवैध प्लाटिंग के जाल में फंस जाएं और अपनी जमा पूंजी गंवा दें। 

    पीडीए की कार्रवाई का नहीं हो रहा असर

    शहर के हर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वाला गिरोह सक्रिय है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है। पीडीए की ओर से पिछले चार वर्षों में अवैध प्लाटिंग करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन कार्रवाई का कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है।

    पीडीए के कुछ लोगों की मिलीभगत

    अवैध प्लाटिंग करने वाले भू-माफिया पीडीए के कुछ लोगों की मिलीभगत से 15 बिस्वा का ले-आउट पास करा रहे हैं और 15 से 20 बीघा में अवैध प्लाटिंग करके मुनाफा कमा रहे हैं। पीडीए से पास ले आउट को दिखाकर मोटी कीमत में भूखंडों की बिक्री करते हैं।

    इन इलाकों में भू-माफिया कर रहे अवैध प्लाटिंग

    झलवा, पीपल गांव मरियाडीह, रसूलपुर, नैनी, झूंसी, फाफामऊ, द्रोपदीघाट आदि क्षेत्रों में हजारों बीघा से अधिक में भू-माफिया इस तरह का खेल करके अवैध प्लाटिंग को विस्तार दे रहे हैं। आरोप है कि पीडीए के जोनल और अवर अभियंता की मिलीभगत से उन स्थानों पर भी दोबारा प्लाटिंग कर ली गई है जहां कुछ माह पहले पीडीए की ओर से कार्रवाई की गई थी।

    सैकड़ों लोगों को गुमराह करके बेची गई है जमीन

    शहर के अवैध प्लाटिंग करने वाला गिरोह हजारों लोगों को गुमराह करके भूखंड बेच चुके हैं। पास ले-आउट का अभिलेख दिखाकर दूसरे अराजी में उसी के बगल जमीन बेच देते हैं। बिना मानचित्र पास किए भूखंड की बाउंड्री या निर्माण पर जब पीडीए कार्रवाई करता है तो लोग बिक्री करने वाले के पास जाते हैं लेकिन उन्हें आश्वासन ही मिलता है।

    क्या कहते हैं पीडीए के उपाध्यक्ष

    पीडीए के उपाध्यक्ष डा. अमितपाल शर्मा का कहना है कि शहर में अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई स्थानों पर पास कराए गए ले-आउट के विपरीत प्लाटिंग की गई है। ऐसे स्थानों की सूची बनाई जा रही है, उसे भी ढहाया जाएगा। पीडीए से मानचित्र पास कराए बिना दोबारा निर्माण करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।