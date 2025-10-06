Gold Silver Price Hike : एक वर्ष में सोना 44 व चांदी 61 हजार रुपये महंगी, त्योहारी सीजन में सराफा बाजार की घटी रौनक
सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है। इससे प्रयागराज सराफा बाजार में मंदी छाई हुई है। त्योहारी सीजन के बावजूद ग्राहक खरीदारी से दूर हैं जिससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। एक वर्ष पूर्व सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 44000 रुपये और चांदी की कीमत प्रति किलो 61000 रुपये तक बढ़ गई है जिससे छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सोने-चांदी की कीमतें किस रफ्तार से बढ़ी हैं, उसका अंदाजा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि चार अक्टूबर 2024 को 10 ग्राम सोना 78,200 और एक किलो चांदी 91,000 हजार रुपये में थी। यानी यह कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग की पहुं से पीली और सफेद धातु दूर होती जा रही है।
आभूषण कारोबारियों ने इस तेजी के पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती बताया था, लेकिन उन्हें भी यह उम्मीद नहीं थी कि सोने-चांदी की कीमत आसमान छूने लगेगी। पांच अक्टूबर को 10 ग्राम सोने की कीमत 1,21,800 व एक किलो चांदी 1,52,000 रुपये पहुंच गई। यानी एक वर्ष में सोने की कीमत में 44 व चांदी के दाम में 61 हजार रुपये का उछाल आया है।
सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों से सराफा बाजार काफी प्रभावित हुआ है। खास तौर पर चौक के बाजार में सन्नाटा पसर गया है। यह हाल तब है जब त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। करवाचौथ चंद दिनों बाद है और करीब दो सप्ताह बाद दीपावली है। ऐसे में कीमत में आई तेजी आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को सोचने को विवश कर रही है। सोने-चांदी की महंगाई ने लोगों की जेब को प्रभावित किया है।
सराफा कारोबारी पीयूष रंजन अग्रवाल, प्रिया सिंह, आयुष की मानें तो सोने-चांदी की कीमतों में हुई वृद्धि का बाजार में खासा असर पड़ा है। ग्राहक बाजार से दूर होते जा रहे हैं। त्योहारी सीजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में उम्मीद थी कि इस बार आभूषण की ठीक-ठाक बिक्री होगी, लेकिन जिस प्रकार से कीमतों में तेजी आई है, उससे बाजार में इसका असर पड़ा है। सोना व चांदी अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर है। इससे सबसे ज्यादा छोटे व्यापारी प्रभावित हुए हैं।
इलाहाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश सिंह कहते हैं कि सोने व चांदी की कीमतों में लगातार तेजी आई है। इसका सीधा असर आभूषण बाजार पर पड़ा है। दिनभर सराफा बाजार में सन्नाटा पसरा रहता है। व्यापारी ग्राहकों की राह ताकते रहते हैं। सोना की कीमत जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही 10 ग्राम सोना डेढ़ लाख रुपये हो जाएगा।
