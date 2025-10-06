Gold Silver Price Hike : एक वर्ष में सोना 44 व चांदी 61 हजार रुपये महंगी, त्योहारी सीजन में सराफा बाजार की घटी रौनक

सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है। इससे प्रयागराज सराफा बाजार में मंदी छाई हुई है। त्योहारी सीजन के बावजूद ग्राहक खरीदारी से दूर हैं जिससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। एक वर्ष पूर्व सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 44000 रुपये और चांदी की कीमत प्रति किलो 61000 रुपये तक बढ़ गई है जिससे छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सोने-चांदी की कीमतें किस रफ्तार से बढ़ी हैं, उसका अंदाजा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि चार अक्टूबर 2024 को 10 ग्राम सोना 78,200 और एक किलो चांदी 91,000 हजार रुपये में थी। यानी यह कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग की पहुं से पीली और सफेद धातु दूर होती जा रही है।

आभूषण कारोबारियों ने इस तेजी के पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती बताया था, लेकिन उन्हें भी यह उम्मीद नहीं थी कि सोने-चांदी की कीमत आसमान छूने लगेगी। पांच अक्टूबर को 10 ग्राम सोने की कीमत 1,21,800 व एक किलो चांदी 1,52,000 रुपये पहुंच गई। यानी एक वर्ष में सोने की कीमत में 44 व चांदी के दाम में 61 हजार रुपये का उछाल आया है।