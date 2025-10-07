राष्ट्रपति मुर्मू के नाम का फर्जी आदेश छावनी परिषद को किसने भेजा?, प्रयागराज पुलिस कर रही छानबीन, जुटा रही साक्ष्य

प्रयागराज में छावनी परिषद को राष्ट्रपति के नाम से एक फर्जी आदेश मिला। इसमें प्रतापगढ़ निवासी राजू कुमार नामक व्यक्ति को फील्ड मार्शल के पद पर नियुक्त करने की बात कही गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजू से पूछताछ होगी। पत्र बिहार के पटना से स्पीड पोस्ट किया गया था जिसकी जांच की जा रही है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। छावनी परिषद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से भेजे गए फर्जी आदेश को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पत्र के आधार पर कैंट पुलिस छानबीन करते हुए तथ्यों, साक्ष्यों को संकलित कर रही है।

