छावनी परिषद प्रयागराज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम का फर्जी आदेश... फील्ड मार्शल पद पर दें नौकरी, एक गलती से खोली पोल

प्रयागराज छावनी परिषद में राष्ट्रपति के नाम से एक फर्जी नियुक्ति पत्र पहुंचने से हड़कंप मच गया। पत्र में प्रतापगढ़ के राजू कुमार को फील्ड मार्शल के पद पर नियुक्त करने का आदेश था जबकि ऐसा कोई पद छावनी परिषद में है ही नहीं। राष्ट्रपति की नकली मुहर और हस्ताक्षर वाले इस पत्र के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है जिसकी जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। छावनी परिषद में उस वक्त खलबली मच गई, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम का एक फर्जी आदेश यहां पहुंचा। स्पीड पोस्ट से भेजे गए पत्र में लिखा गया था कि प्रतापगढ़ निवासी राजू कुमार स्नातक व डिप्लोमाधारी है। लिहाजा उसे फील्ड मार्शल के पद पर नौकरी दें।

राष्ट्रपति के नाम का पत्र पढ़ अधिकारी हैरत में आ गए पत्र पढ़कर अधिकारी और कर्मचारी हैरत में पड़ गए कि फील्ड मार्शल जैसा महत्वपूर्ण पद तो छावनी परिषद में होता ही नहीं है। राजू को नौकरी दिलाने के लिए भेजे गए पत्र में भारत के राष्ट्रपति की फर्जी मुहर भी लगाई गई थी और कूटरचित हस्ताक्षर भी किया गया था। फिलहाल मामले की जांच और कार्रवाई के लिए छावनी परिषद की ओर से कैंट थाने में शिकायत दी गई है।

पत्र पढ़कर समझ लिया कि फर्जी है बताया गया है कि छावनी परिषद में सोमवार दोपहर करीब तीन बजे स्पीड पोस्ट के जरिए एक पत्र आया। लिपिक ने लिफाफा खोला तो पत्र देखकर हतप्रभ रह गया। इसमें छावनी परिषद प्रयागराज को नौकरी देने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया था। मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो खलबली मच गई। उसे पढ़कर ही समझ लिया गया आदेश फर्जी है और ऐसा कोई न तो पद है और न नियम।