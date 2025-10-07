Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज नगर निगम में 1.44 करोड़ की हेराफेरी, कंप्यूटर आपरेटरों ने गृहकर वसूले पर कोष में नहीं जमा किए रुपये, FIR दर्ज

    By birendra dwivedi Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:31 PM (IST)

    प्रयागराज नगर निगम के जोन तीन और सात में तैनात कंप्यूटर आपरेटरों ने भवन स्वामियों से गृहकर के 1.44 करोड़ रुपये वसूले लेकिन निगम के कोष में जमा नहीं किए। इस मामले में कर्नलगंज थाने में एफआइआर दर्ज है लेकिन वसूली की कोई ठोस योजना नहीं बनी है। अधिकारियों की उदासीनता के कारण मामले को दबाने की आशंका जताई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रयागराज नगर निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा 1 करोड़ से अधिक की हेराफेरी मामले में एफआइआर दर्ज है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भवन स्वामियों से गृहकर जमा कराकर नगर निगम के कोष में धनराशि न जमा करने वाले भ्रष्ट कंप्यूटर आपरेटरों पर एफआइआर दर्ज कराकर निगम के अधिकारी मानो मामले को भूल ही गए हैं। आपरेटरों के खिलाफ कर्नलगंज थाने में एफआइआर तो पांच दिन पहले दर्ज करा दी गई। लेकिन 1.44 करोड़ रुपये की वसूली कैसे की जाएगी उसकी कोई योजना ही नहीं बनाई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों की ओर से की जा रही उदासीनता के चलते चर्चा होने लगी है कि उच्च अधिकारी अब मामले को दबाने में जुट गए हैं। 1.44 करोड़ रुपये की वसूली निगम कैसे करेगा। इस पर निगम के अधिकारी का कहना है, निगम की ओर से एफआइआर दर्ज करा दी गई है, रिकवरी करना अब पुलिस की जिम्मेदारी है।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में पुलिस चौकी पर हंगामा, फरियादी की पिटाई पर हेड कांस्टेबल निलंबित, आरोपित को छुड़ाने पहुंचे लोग, Video प्रसारित

    नगर निगम की ओर से आपरेटर आकाश श्रीवास्तव और सत्यम शुक्ला पर कर्नलगंज थाने में 10 मई को एफआइआर दर्ज कराई गई थी। एफआइआर दर्ज होने के बाद आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

    जोन तीन और जोन सात में कार्यरत दोेनों आपरेटरों ने 475 भवन संपत्तियों की रसीद तो काटी लेकिन मिलने वाली धनराशि को निगम के खाते में जमा ही नहीं किया। जोन तीन कटरा में तैनात आकाश श्रीवास्तव ने फर्जी तरीके से 88 रसीद काटी इन रसीदों से 18,08,661 रुपये निगम को राजस्व मिलना था। लेकिन यह धनराशि निगम के कोष में जमा नहीं किया।

    यह भी पढ़ें- Panchayat Chunav 2026 : प्रयागराज की मतदाता सूची में संशोधन, 21,000 से अधिक नए मतदाता आनलाइन जोड़े गए

    इसी तरह से जोन सात में तैनात सत्यम शुक्ला ने 387 रसीदें काटी गई जिनका कुल गृहकर धनराशि 1,26,05,368 वसूला लेकिन दोनों ने वसूली गई धनराशि को निगम के कोष में जमा ही नहीं किया। नगर आयुक्त साई तेजा का कहना है कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।