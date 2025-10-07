प्रयागराज नगर निगम में 1.44 करोड़ की हेराफेरी, कंप्यूटर आपरेटरों ने गृहकर वसूले पर कोष में नहीं जमा किए रुपये, FIR दर्ज

प्रयागराज नगर निगम के जोन तीन और सात में तैनात कंप्यूटर आपरेटरों ने भवन स्वामियों से गृहकर के 1.44 करोड़ रुपये वसूले लेकिन निगम के कोष में जमा नहीं किए। इस मामले में कर्नलगंज थाने में एफआइआर दर्ज है लेकिन वसूली की कोई ठोस योजना नहीं बनी है। अधिकारियों की उदासीनता के कारण मामले को दबाने की आशंका जताई जा रही है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भवन स्वामियों से गृहकर जमा कराकर नगर निगम के कोष में धनराशि न जमा करने वाले भ्रष्ट कंप्यूटर आपरेटरों पर एफआइआर दर्ज कराकर निगम के अधिकारी मानो मामले को भूल ही गए हैं। आपरेटरों के खिलाफ कर्नलगंज थाने में एफआइआर तो पांच दिन पहले दर्ज करा दी गई। लेकिन 1.44 करोड़ रुपये की वसूली कैसे की जाएगी उसकी कोई योजना ही नहीं बनाई गई है।

