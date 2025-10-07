प्रयागराज में पुलिस चौकी पर हंगामा, फरियादी की पिटाई पर हेड कांस्टेबल निलंबित, आरोपित को छुड़ाने पहुंचे लोग, Video प्रसारित

प्रयागराज में मारपीट के आरोपित को छुड़ाने पहुंचे लोगों ने बमरौली पुलिस चौकी पर हंगामा किया। इस दौरान एक हेड कांस्टेबल ने फरियादी से अभद्रता व मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। इसके बाद हरकत में आए अधिकारियों ने हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मारपीट के एक आरोपित को छुड़ाने के लिए बमरौली चौकी पहुंचे कुछ लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान एक हेड कांस्टेबल ने फरियादी से अभद्रता करते हुए उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद आरोपित हेड कांस्टेबल अशोक उपाध्याय को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई है।

मारपीट में पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को चौकी लाई थी घटना रविवार आधी रात को हुई। बताया गया है कि पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा और मारपीट हुई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ के लिए बमरौली चौकी लाई। इसके कुछ देर बाद एक आरोपित के पक्ष से उसके घरवाले समेत अन्य लोग पहुंच गए।

युवक को छोड़ने का दबाव पुलिस पर बनाया उन्होंने कहा कि मारपीट में दूसरे लोग शामिल थे और पुलिस पर पकड़े गए युवक को छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे। इसको लेकर उनके बीच बहस हो गई। आरोप है कि इसी दौरान हेड कांस्टेबल अशोक उपाध्याय पहुंचा और फरियादियों से उलझ गया। नोंकझोंक ज्यादा होने पर उसने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी।

हेड कांस्टेबल पर विभागीय जांच बैठाई गई इस दौरान उसने विभाग से लेकर सरकार के बारे में भी कई बात कह डाली। सोमवार को घटना का वीडियो प्रसारित हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया। डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य का कहना है कि हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर करते हुए विभागीय जांच बैठाई गई है।

पुरानी बाजार में फायरिंग से खलबली पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में बाइक सवार कुछ युवकों ने एक घर के बाहर फायरिंग की। इससे खलबली मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की, लेकिन वजह सामने नहीं आई। सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।