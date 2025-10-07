Panchayat Chunav 2026 : प्रयागराज की मतदाता सूची में संशोधन, 21,000 से अधिक नए मतदाता आनलाइन जोड़े गए

Panchayat Chunav 2026 प्रयागराज जिले में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया। इसमें आनलाइन माध्यम से 3 लाख 94 हजार 440 आवेदन प्राप्त हुए। ई-बीएलओ एप के माध्यम से 1 लाख 91 हजार 678 मतदाताओं के नाम जोड़े गए जबकि 1 लाख 70 हजार 576 नाम हटाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कुल 21 हजार 102 मतदाता बढ़े हैं।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Panchayat Chunav 2026 पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में ई-बीएलओ एप के माध्यम से नाम जुड़ने व घटने की प्रक्रिया पूरी हो गई। निर्वाचन कार्यालय की ओर से सोमवार शाम इसकी सूची भी जारी कर दी गई। इसके मुताबिक जिले में एप के माध्यम से एक लाख 91 हजार 678 मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। वहीं एक लाख 70 हजार 576 मतदाता घट गए।

अब जिले में 4 लाख 23 हजार 952 मतदाता हो गए हैं Panchayat Chunav 2026 इस तरह ई-बीएलओ एप के जरिए किए गए संशोधन से 21 हजार 102 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। पहले जिले में 34 लाख दो हजार 850 मतदाता थे, जो बढ़कर अब 34 लाख 23 हजार 952 हो गए हैं।

वेबसाइट पर आनलाइन मतदाता सूची का रिकार्ड आनलाइन मतदाता सूची का रिकार्ड तैयार कर सोमवार को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया, जबकि आफलाइन किए गए दुरुस्तीकरण का कार्य जल्द ही पूरा कर मतदाता सूची जारी की जाएगी। एप के माध्यम से दुरुस्त हुई मतदाता सूची के मुताबिक जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए तीन लाख 94 हजार 440 आवेदन आनलाइन आए, जिसमें बढ़ाने और घटाने दोनों के शामिल थे।

जल्द ही आफलाइन सूची का भी विवरण आएगा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी बरनवाल ने बताया कि अभी ई-बीएलओ एप के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण जारी किया गया है। जल्द ही एसडीएम के माध्यम से आफलाइन दुरुस्त की गई सूची का विवरण भी आ जाएगा।