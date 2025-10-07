Language
    Panchayat Chunav 2026 : प्रयागराज की मतदाता सूची में संशोधन, 21,000 से अधिक नए मतदाता आनलाइन जोड़े गए

    By GYANENDRA SINGH1 Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:33 PM (IST)

    Panchayat Chunav 2026 प्रयागराज जिले में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया। इसमें आनलाइन माध्यम से 3 लाख 94 हजार 440 आवेदन प्राप्त हुए। ई-बीएलओ एप के माध्यम से 1 लाख 91 हजार 678 मतदाताओं के नाम जोड़े गए जबकि 1 लाख 70 हजार 576 नाम हटाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कुल 21 हजार 102 मतदाता बढ़े हैं।

    Panchayat Chunav 2026 : ई-बीएलओ एप से 1.91 लाख मतदाता बढ़े व 1.70 लाख घटे, मतदाता पुनरीक्षण सूची जारी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Panchayat Chunav 2026 पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में ई-बीएलओ एप के माध्यम से नाम जुड़ने व घटने की प्रक्रिया पूरी हो गई। निर्वाचन कार्यालय की ओर से सोमवार शाम इसकी सूची भी जारी कर दी गई। इसके मुताबिक जिले में एप के माध्यम से एक लाख 91 हजार 678 मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। वहीं एक लाख 70 हजार 576 मतदाता घट गए।

    अब जिले में 4 लाख 23 हजार 952 मतदाता हो गए हैं

    Panchayat Chunav 2026 इस तरह ई-बीएलओ एप के जरिए किए गए संशोधन से 21 हजार 102 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। पहले जिले में 34 लाख दो हजार 850 मतदाता थे, जो बढ़कर अब 34 लाख 23 हजार 952 हो गए हैं।

    घर-घर जाकर बीएलओ ने मतदाता सूची दुरुस्त की

    पिछले माह से मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य शुरू हुआ था। यह कार्य दो माध्यम आनलाइन तथा आफलाइन कराया गया। ई-बीएलओ एप से आनलाइन कार्य हुआ जबकि बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाता सूची को दुरुस्त किया।

    वेबसाइट पर आनलाइन मतदाता सूची का रिकार्ड 

    आनलाइन मतदाता सूची का रिकार्ड तैयार कर सोमवार को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया, जबकि आफलाइन किए गए दुरुस्तीकरण का कार्य जल्द ही पूरा कर मतदाता सूची जारी की जाएगी। एप के माध्यम से दुरुस्त हुई मतदाता सूची के मुताबिक जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए तीन लाख 94 हजार 440 आवेदन आनलाइन आए, जिसमें बढ़ाने और घटाने दोनों के शामिल थे।

    सबसे अधिक आवेदन सोरांव से 80 हजार

    Panchayat Chunav 2026 सबसे ज्यादा आवेदन सोरांव विकास खंड क्षेत्र में 80 हजार और कोरांव में 41 हजार मिले। सबसे ज्यादा कोरांव ब्लाक में 23 हजार से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं, वहीं सोरांव ब्लाक में सबसे ज्यादा 66 हजार वोटर घटे हैं। सबसे कम सहसों ब्लाक में 362 मतदाता बढ़ सके हैं और इसी ब्लाक में सबसे कम 217 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

    जल्द ही आफलाइन सूची का भी विवरण आएगा

    सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी बरनवाल ने बताया कि अभी ई-बीएलओ एप के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण जारी किया गया है। जल्द ही एसडीएम के माध्यम से आफलाइन दुरुस्त की गई सूची का विवरण भी आ जाएगा।

    पंचायत चुनाव : जिले की स्थिति

    ग्राम पंचायत- 1540

    मतदान केंद्र- 1731

    बूथों की संख्या- 5269

    ग्राम पंचायत वार्ड- 19820

    क्षेत्र पंचायत वार्ड- 2086

    जिला पंचायत वार्ड- 84

    ब्लाक -    बढ़े मतदाता - घटे मतदाता

    मेजा         -           14837      -               9185

    उरुवा       -           9911        -              6577

    बहरिया     -           3063       -              1279

    कोरांव      -           23772     -              12397

    जसरा       -           8736       -              4372

    बहादुरपुर  -           853         -               707

    सैदाबाद    -           4051       -               2096

    कौंधियारा  -           8332        -              5289

    करछना     -          16572      -              9715

    मऊआइमा -          10229      -             4618

    धनूपुर        -          4657       -              3911

    कौड़िहार    -          4372       -              2711

    सोरांव        -          11642     -              66411

    हंडिया       -           5831      -               3799

    मांडा        -            1292      -               6200

    प्रतापपुर    -             6723     -               3294

    फूलपुर      -            3030     -               2172

    शंकरगढ़    -           11511    -               6331

    चाका         -            4430    -              3493

    होलागढ़     -            7936    -               5925

    सहसों          -           362     -                217

    श्रृंगवेरपुर धाम -         6064   -               4048

    भगवतपुर       -        12472  -                5829