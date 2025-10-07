प्रयागराज एयरपोर्ट से विमानों के आने-जाने का बदलेगा समय, रायपुर की उड़ान बंद, शीतकालीन नया शेड्यूल देखें यहां
प्रयागराज एयरपोर्ट से विमानों के आने-जाने का समय बदलेगा। नई समय सारिणी 26 अक्टूबर से लागू होगी और मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। रायपुर की उड़ान बंद हो गई है। अब यहां से मुंबई बेंगलुरु भुवनेश्वर हैदराबाद दिल्ली और बिलासपुर के लिए ही उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे टिकट बुक करते समय नए समय की पुष्टि अवश्यक कर लें।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले शहरियों के लिए विमानन कंपनियों ने एक बड़ा फेरबदल किया है। नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) की ओर से जारी शीतकालीन समय सारिणी आगामी रविवार, 26 अक्टूबर से प्रभावी हो रही है, जिसके तहत सबसे बड़ा झटका रायपुर की सीधी उड़ान को लेकर है।
इन शहरों की उड़ानें बंद हो चुकी हैं
यह उड़ान इसी महीने की 25 अक्टूबर के बाद स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इससे पहले इंडिगो एयरलाइन ने पुणे, इंदौर और भोपाल जैसे शहरों की उड़ानें भी बंद कर दी थीं और अब रायपुर भी इस सूची में शामिल हो गया है।
26 अक्टूबर से मार्च 2026 तक नया शेड्यूल लागू रहेगा
प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक मुकेश चंद्र उपाध्याय ने इस बदलाव की पुष्टि करते हुए बताया कि यह शीतकालीन शेड्यूल 26 अक्टूबर से प्रभावी होकर मार्च 2026 तक लागू रहेगा। लगभग सभी उड़ानों के आगमन और प्रस्थान समय में संशोधन किया जा रहा है। रायपुर की उड़ान बंद होने के बाद, प्रयागराज से अब केवल मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, हैदराबाद, दिल्ली और बिलासपुर जैसे छह शहरों के लिए ही उड़ानें उपलब्ध होंगी।
बैठक में नई उड़ानों पर बनी थी सहमति
प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक ने बताया कि हालांकि एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में कई नई उड़ानों पर सहमति बनी थी, लेकिन इस शीतकालीन समय सारिणी में न तो नई उड़ानों को और न ही नई विमानन कंपनियों की उड़ानों को जगह मिल पाई है।
प्रमुख उड़ानों के समय में बड़ा संशोधन
यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाएं मार्च 2026 तक के लिए इन बदले हुए समय के अनुसार बनानी होंगी।
एयरलाइन - गंतव्य वर्तमान प्रस्थान समय (लगभग) - नया विंटर शेड्यूल प्रस्थान समय|
इंडिगो - बेंगलुरु - सुबह 11.20 बजे - दोपहर 1.30 बजे
इंडिगो - मुंबई - दोपहर 2.45 बजे - दोपहर 1.30 बजे
इंडिगो - दिल्ली - दोपहर 12.50 बजे - दोपहर 3.10 बजे
नई उड़ान समय-सारणी (26 अक्टूबर से मार्च 2026 तक)
शीतकालीन समय सारिणी के तहत विभिन्न एयरलाइनों की उड़ानों का विस्तृत समय इस प्रकार है।
इंडिगो एयरलाइन
मार्ग - प्रस्थान (प्रयागराज से) - आगमन
प्रयागराज-मुंबई - दोपहर 1.30 बजे - शाम 3.50 बजे
मुंबई-प्रयागराज - सुबह 10.50 बजे - दोपहर 12.55 बजे
प्रयागराज-दिल्ली - दोपहर 3.10 बजे - शाम 4.40 बजे
दिल्ली-प्रयागराज - दोपहर 1.10 बजे - दोपहर 2.30 बजे
प्रयागराज-भुवनेश्वर - सुबह 11.35 बजे - दोपहर 1.25 बजे
भुवनेश्वर-प्रयागराज - सुबह 8.55 बजे - सुबह 11.00 बजे
प्रयागराज-बंगलूरू - दोपहर 1.30 बजे - शाम 4.05 बजे
बंगलूरू-प्रयागराज - सुबह 10.15 बजे - दोपहर 12.50 बजे
प्रयागराज-हैदराबाद - दोपहर 1.15 बजे - दोपहर 3.15 बजे
हैदराबाद-प्रयागराज - सुबह 10.45 बजे - दोपहर 12.45 बजे
एलाइंस एयर
मार्ग - प्रस्थान (प्रयागराज से) - आगमन
प्रयागराज-दिल्ली - शाम 5.05 बजे - शाम 6.55 बजे
दिल्ली-प्रयागराज - सुबह 7.50 बजे - सुबह 9.40 बजे
प्रयागराज-बिलासपुर - सुबह 11.10 बजे - दोपहर 12.35 बजे
बिलासपुर-प्रयागराज - दोपहर 3.30 बजे - शाम 4.45 बजे
अकासा एयर
मार्ग - प्रस्थान (प्रयागराज से) - आगमन
प्रयागराज-मुंबई - शाम 4.05 बजे - शाम 6.30 बजे
मुंबई-प्रयागराज - दोपहर 1.00 बजे - दोपहर 3.15 बजे
एयरपोर्ट प्रशासन ने दी यात्रियों को सलाह
एयरपोर्ट प्रशासन में बताया कि यह नया शेड्यूल मार्च 2026 तक लागू रहेगा, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे टिकट बुक करते समय नए समय की पुष्टि अवश्य कर लें।
