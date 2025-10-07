Language
    PCS Pre Exam 2025 : डिजिटल लाकर वाले बाक्स में सुरक्षित रखे जाएंगे प्रश्नपत्र, प्रयागराज में कड़ी सुरक्षा रहेगी

    By GYANENDRA SINGH1 Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:38 PM (IST)

    PCS Pre Exam 2025 प्रयागराज में पीसीएस-प्री 2025 परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रश्नपत्रों को डिजिटल लाकर में रखा जाएगा और परीक्षार्थियों की पहचान के लिए आइरिस स्कैनिंग की जाएगी। 12 अक्टूबर को होने वाली इस परीक्षा के लिए 67 केंद्र बनाए गए हैं जहां मजिस्ट्रेट और कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है।

    PCS Pre Exam 2025 पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। PCS Pre Exam 2025 को लेकर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल लाकर वाले बाक्स का उपयोग किया जाएगा। इससे परीक्षा की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकेगी।

    परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक व सेक्टर मजिस्ट्रेट भी रहेंगे

    यह यूपीपीएससी की बदलती व्यवस्था का एक हिस्सा है, जिसमें सुरक्षा के अन्य उपाय भी शामिल हैं। इसके तहत परीक्षार्थियों के लिए आंखों की पुतली की जांच (आइरिश स्कैनिंग) होगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ही केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती की जा रही है।

    12 अक्टूबर को दो पालियों में होगी परीक्षा 

    PCS Pre Exam 2025 परीक्षा 12 अक्टूबर को दो पालियों में होगी। प्रयागराज में लगभग 28 हजार अभ्यर्थियों के लिए 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट व केंद्र प्रभारियों की तैनाती की जा रही है। प्रत्येक 12 अभ्यर्थी पर एक कक्ष निरीक्षक तैनात किए जा रहे हैं।

    परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पूर्व केंद्र में बंद होगा प्रवेश

    प्रश्न पत्रों को डिजिटल लाकर वाले बाक्स में रखा जाएगा, जो उनकी सुरक्षा को और बेहतर बनाएगा। परीक्षार्थियों की पहचान के लिए उनकी आंखों की पुतली (आइरिश) की स्कैनिंग की जाएगी। आइरिश स्कैनिंग पूरी होने के बाद प्रवेश पत्र पर होलोग्राम चस्पा किए जाएंगे। परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।

    सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे परीक्षा केंद्र

    PCS Pre Exam 2025 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी सक्रिय रहेंगे। इंटरनेट मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। जनपद स्तर पर इंटरनेट मीडिया निगरानी सेल गठित कर दिया गया है। परीक्षा में जामा तलाशी, बायोमेट्रिक सत्यापन और एआइ आधारित लाइव निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।

    जिलाधिकारी कर रहे निगरानी

    जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा व्यक्तिगत निगरानी में परीक्षा केंद्रों पर आयोग के मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रहेंगे। इसके साथ ही एलआइयू और एसटीएफ टीमें सतर्क रहेंगी। प्रश्नपत्र लीक या अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    प्रदेश के सभी 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर होगी परीक्षा

    पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर होगी, जिसमें इन जिलों के 626387 अभ्यर्थी हैं। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9.30 से 11.30 और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक होगी।