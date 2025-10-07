PCS Pre Exam 2025 : डिजिटल लाकर वाले बाक्स में सुरक्षित रखे जाएंगे प्रश्नपत्र, प्रयागराज में कड़ी सुरक्षा रहेगी

PCS Pre Exam 2025 प्रयागराज में पीसीएस-प्री 2025 परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रश्नपत्रों को डिजिटल लाकर में रखा जाएगा और परीक्षार्थियों की पहचान के लिए आइरिस स्कैनिंग की जाएगी। 12 अक्टूबर को होने वाली इस परीक्षा के लिए 67 केंद्र बनाए गए हैं जहां मजिस्ट्रेट और कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। PCS Pre Exam 2025 को लेकर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल लाकर वाले बाक्स का उपयोग किया जाएगा। इससे परीक्षा की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक व सेक्टर मजिस्ट्रेट भी रहेंगे यह यूपीपीएससी की बदलती व्यवस्था का एक हिस्सा है, जिसमें सुरक्षा के अन्य उपाय भी शामिल हैं। इसके तहत परीक्षार्थियों के लिए आंखों की पुतली की जांच (आइरिश स्कैनिंग) होगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ही केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती की जा रही है।

सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे परीक्षा केंद्र PCS Pre Exam 2025 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी सक्रिय रहेंगे। इंटरनेट मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। जनपद स्तर पर इंटरनेट मीडिया निगरानी सेल गठित कर दिया गया है। परीक्षा में जामा तलाशी, बायोमेट्रिक सत्यापन और एआइ आधारित लाइव निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।

जिलाधिकारी कर रहे निगरानी जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा व्यक्तिगत निगरानी में परीक्षा केंद्रों पर आयोग के मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रहेंगे। इसके साथ ही एलआइयू और एसटीएफ टीमें सतर्क रहेंगी। प्रश्नपत्र लीक या अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।