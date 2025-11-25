Prayagraj Police Encounter : 25 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सिंगरामऊ पुलिया स्थित अंडरपास हाइवे के पास सोमवार देर रात थरवई पुलिस की एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। बदमाश में पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी गोली चलाई। इसमें बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कई जिलों में 19 मुकदमे दर्ज हैं घायल बदमाश मोनू पाल पुत्र देवमुनि पाल निवासी मोऊद्दीन का पुरा थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर के पास से तमंचा, कारतूस, 24 मोबाइल फोन और स्कूटी बराबर की गई है। 25 हजार रुपये के इनाम घोषित इस अपराधी के खिलाफ कई जिलों में 19 मुकदमे दर्ज हैं।

वाहनों की जांच के दौरान स्कूटी से भाग रहा था सिकरामऊ पुलिया के पास पुलिस वाहनों की जांच पड़ताल कर रही थी। उसी दौरान एक स्कूटी (बिना नम्बर प्लेट) पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा करने पर संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा। जिस पर पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर अपने आप को घिरता देख संदिग्ध व्यक्ति ने फायरिंग की।

थरवई थाने में लाखों की चोरी का केस दर्ज है पुलिस बल द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग में मुठभेड़ के दौरान उक्त बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त ने अपना नाम मोनू पाल पुत्र देवमुनि पाल निवासी मोऊद्दीन का पुरा थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर बताया। उसके खिलाफ अभी कुछ दिन पहले थरवई थाने में लाखों की चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था।

मोबाइल चोरी में कई बार जेल जा चुका है डीसीपी गंगानगर ने उसे पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। उसके पास से 24 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह मोबाइल की दुकान में चोरियां करता था, जिसके लिए वह मोबाइल चोरी में कई बार जेल जा चुका है।