प्रयागराज में शूटेड-बूटेड चोर के गिरेबान के करीब पहुंची पुलिस, गेस्ट हाउस में लाखों के आभूषण व नकदी गायब की थी
प्रयागराज में एक शादी समारोह से 30 लाख के जेवरात और 15 लाख रुपये नकद चोरी हो गए। पुलिस जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज से मदद मिल रही है। बदमाश दूसरे जिले का रहने वाला बताया जा रहा है और पुलिस टीमें उसकी तलाश कर रही हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में मेडिकल चौराहे के पास पंखुड़ी गार्डन में शनिवार रात लगभग 10:10 बजे शादी समारोह से 30 लाख के जेवरात व 15 लाख रुपये नकदी से भरा बैग उड़ाने वाले के करीब पुलिस पहुंच चुकी है। जार्जटाउन थाने की तीन टीमों के साथ ही एसओजी भी बदमाश की तलाश में लगी है। पुलिस अधिकारियों को पूरी उम्मीद है कि दो दिन के भीतर इस घटना का राजफाश हो जाएगा।
सिविल लाइंस स्थित रेलवे कालोनी में रहने वाले रेलवे इंजीनियर संजीव सिंह की पुत्री की शादी शनिवार रात मेडिकल चौराहे के पास पंखुड़ी गार्डेन में थी। दुल्हन के चाचा अधिवक्ता शीतल सिंह अपने साथ एक हैंडबैग लिए थे। उसमें लगभग 30 लाख के आभूषण व 15 लाख रुपये नकद थे।
रात करीब 10:10 बजे उन्होंने बैग को एक कुर्सी पर रखा और कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। इसी बीच वहीं बगल में शूट पहनकर बैठा एक बदमाश बैग लेकर भाग निकला। कुछ देर बाद जब इसका पता चला तो खलबली मच गई।
खबर पाकर जार्जटाउन पुलिस मौके पर पहुंची। गेस्ट हाउस के लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो इसमें बदमाश नजर आ गया। बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने पर पता चला कि वह सड़क के दूसरे छोर पर जाकर ई-रिक्शा में सवार हुआ। इसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन जानसेनगंज चौराहे के पास तक मिली। इसके बाद वह किसी सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आया।
हालांकि, पुलिस की कोशिश जारी रही। आननफानन में अधिकारियों ने तीन टीमों का गठन करते हुए एसओजी को लगाया। सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद पुलिस के कदम आगे बढ़े।
पुलिस को यह जानकारी मिली कि बदमाश दूसरे जिले का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस की दो टीमें वहां रवाना की गईं। थाना प्रभारी संतोष सिंह का कहना है कि बदमाश की तलाश में टीमें लगी हैं और पूरी उम्मीद है कि दो दिन में घटना का राजफाश हो जाएगा।
